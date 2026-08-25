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Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 17:18

В России запатентовали ДВС нового типа без поршней и коленвала - что это значит для отрасли

В России запатентовали ДВС нового типа без поршней и коленвала - что это значит для отрасли

Без поршней и шатунов: Почему российский патент на двигатель с непрерывным вращением может перевернуть авиацию и бронетехнику

В России запатентовали ДВС нового типа без поршней и коленвала - что это значит для отрасли

Российские инженеры разработали уникальный двигатель внутреннего сгорания без привычных поршней и коленчатого вала. Эта технология может повлиять на будущее военной и авиационной техники, а также изменить стандарты надежности и мощности силовых агрегатов.

Российские инженеры разработали уникальный двигатель внутреннего сгорания без привычных поршней и коленчатого вала. Эта технология может повлиять на будущее военной и авиационной техники, а также изменить стандарты надежности и мощности силовых агрегатов.

В российском двигателестроении возник неожиданный прорыв: инженеры из «Химок» получили патент на двигатель внутреннего сгорания, который полностью отказался от конструкции поршней, шатунов и коленчатого вала. Данное решение может привести к созданию силовых установок для военной, авиационной и роботизированной техники, где особенно важны надёжность и компактность.

В основе новой конструкции заложен принцип работы шестерёнчатого насоса внутреннего зацепления. Вместо возвратно-поступательных движений, как в классических ДВС, здесь реализовано непрерывное вращение двух шестерён на параллельных валах. Корпус двигателя состоит из двух пересекающихся цилиндров, внутри которых расположены секции для забора воздуха, компрессии, сгорания топлива и отбора мощности через турбинную часть. Воздух проходит по этим секциям постепенно, а расширяющиеся газы после сгорания эффективно передают энергию на выходной вал.

Особое внимание уделено соотношению объёмов: турбинная секция в три раза больше компрессорной, что позволяет не только снимать большую мощность, но и стабильно обеспечивать двигатель новым воздухом. Для облегчения запуска предусмотрена заслонка, которая автоматически регулирует давление между камерами на разных этапах работы.

Преимущество — минимизация вибраций и износа. Отказ от поршней и шатунов снижает инерционные нагрузки, а это означает, что двигатель требует меньшего обслуживания. В отличие от роторных моторов, здесь нет сложных уплотнений и золотников, которые снижают надёжность и увеличивают риск поломки. Смазка требуется только для зубчатых передач и подшипников, а в самых горячих зонах масло вообще отсутствует — это предотвращает закоксовывание и открывает путь к использованию жаропрочных керамических материалов.

Новый двигатель рассчитан на применение в бронетехнике, модифицированных платформах и авиации, где важен малый вес, высокая удельная мощность и минимальные вибрации. Также он может использоваться в стационарных энергоустановках, где требуется длительная и безаварийная работа. Судя по описанию, технология позволяет повысить КПД агрегата и снизить экономические затраты. Если проект получит развитие, российская техника сможет получить конкурентное преимущество на мировом рынке, а отрасль — новый импульс для инноваций.

Интересно, что подобные технологические изменения уже присутствуют на рынке: например, переход на отдельные модели, такие как гибридный Corvette E-Ray, постепенно меняет требования к силовым установкам. Подробнее о тенденциях в сегменте можно узнать в материале о завершении выпуска Corvette E-Ray читайте о последних экземплярах гибридного спорткара .

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