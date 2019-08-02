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2 августа 2019, 12:11

В России запатентовали электрокар Zetta

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В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на серийную версию электромобиля Zetta. Автомобиль на опубликованных патентных изображениях не отличается от прототипа.
В России запатентовали электрокар Zetta
В России запатентовали электрокар Zetta
В России запатентовали электрокар Zetta
В России запатентовали электрокар Zetta
В России запатентовали электрокар Zetta
В России запатентовали электрокар Zetta
В России запатентовали электрокар Zetta
В России запатентовали электрокар Zetta
В России запатентовали электрокар Zetta
В России запатентовали электрокар Zetta
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Подробная информация о новом российском электрокаре Zetta появилась в мае. Автомобиль представляет собой компактный трехдверный сити-кар. Его габариты: 3 030 мм х 1 600 мм х 1 760 мм. Объем багажника – 180 литров. Электрокар оснастят литий-ионными батареями емкостью от 10 до 32 кВт-ч. Запас хода без подзарядки составит от 200 до 560 километров в зависимости от комплектации. Гарантийный срок: 2 года или 150 000 километров пробега. Ориентировочная цена базовой версии – 450 000 рублей.

Серийный электрокар точно воспроизводит прототип, который компания-разработчик неоднократно демонстрировала на публике. Сборку новинки наладят на собственном предприятии в Тольятти. В этом году планируют собрать 10 экземпляров. В дальнейшем производственные мощности позволят выпускать до 15 000 электрокаров в год. Продавать их будут не только в России, но и отправлять на экспорт.

Покупателям предложат три варианта: с полным или передним приводом, а также с разными типами аккумуляторов. По предварительным оценкам, на начальную версию с передним приводом придется 40% спроса. Средняя комплектация с более емкими аккумуляторами займет 30%, еще столько же достанется топовой модификации с полным приводом и мощными батареями. Электрокар оснастят системами ABS и ESP, кондиционером и системой бесключевого доступа.


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В России запатентовали электрокар Zetta
{{material_126565}}Подробная информация о новом российском электрокаре Zetta появилась в мае. Автомобиль представляет собой компактный трехдверный сити-кар. Его габариты: 3 030 мм х 1 600 мм х 1 760 мм. Объем багажника – 180 литров. Электрокар оснастят литий-ионными батареями емкостью от 10 до 32 кВт-ч. Запас хода без подзарядки составит от 200 до 560 километров в зависимости от комплектации. Гарантийный срок: 2 года или 150 000 километров пробега. Ориентировочная цена базовой версии – 450 000 рублей.Серийный электрокар точно воспроизводит прототип, который компания-разработчик неоднократно демонстрировала на публике. Сборку новинки наладят на собственном предприятии в Тольятти. В этом году планируют собрать 10 экземпляров. В дальнейшем производственные мощности позволят выпускать до 15 000 электрокаров в год. Продавать их будут не только в России, но и отправлять на экспорт.Покупателям предложат три варианта: с полным или передним приводом, а также с разными типами аккумуляторов. По предварительным оценкам, на начальную версию с передним приводом придется 40% спроса. Средняя комплектация с более емкими аккумуляторами займет 30%, еще столько же достанется топовой модификации с полным приводом и мощными батареями. Электрокар оснастят системами ABS и ESP, кондиционером и системой бесключевого доступа.
2019-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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