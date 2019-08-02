2 августа 2019, 12:11
В России запатентовали электрокар Zetta
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В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на серийную версию электромобиля Zetta. Автомобиль на опубликованных патентных изображениях не отличается от прототипа.
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Серийный электрокар точно воспроизводит прототип, который компания-разработчик неоднократно демонстрировала на публике. Сборку новинки наладят на собственном предприятии в Тольятти. В этом году планируют собрать 10 экземпляров. В дальнейшем производственные мощности позволят выпускать до 15 000 электрокаров в год. Продавать их будут не только в России, но и отправлять на экспорт.
Покупателям предложат три варианта: с полным или передним приводом, а также с разными типами аккумуляторов. По предварительным оценкам, на начальную версию с передним приводом придется 40% спроса. Средняя комплектация с более емкими аккумуляторами займет 30%, еще столько же достанется топовой модификации с полным приводом и мощными батареями. Электрокар оснастят системами ABS и ESP, кондиционером и системой бесключевого доступа.
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