9 декабря 2019, 16:02
В России запатентовали новый BMW 1-Series
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Фото: BMW
В открытой базе Роспатента появились изображения хэтчбека BMW 1-Series третьего поколения. Дата начала российских продаж пока неизвестна. Как ожидается, первые экземпляры появятся у дилеров во второй половине 2020 года.
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
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Компания BMW представила хэтчбек 1-Series третьего поколения (F40). Автомобиль переехал на новую переднеприводную ...Читать далее
Публике новинку показали в конце июня 2019 года на специальном мероприятии в Мюнхене, а позже в сентябре – на автосалоне во Франкфурте. Хэтчбек третьего поколения (F40) переехал на новую переднеприводную платформу, обзавелся модернизированными моторами и преобразился внешне. Безошибочно узнать новую «копейку» можно по сросшимся «ноздрями» радиаторной решетки, как у старших моделей. В салоне появилась цифровая «приборка», система беспроводной зарядки гаджетов и новая медиасистема с 8,8-дюймовым тачскрином.
Базовым для Европы стал 1,5-литровый турбомотор мощностью 140 л.с., работающий в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом». Любителям дизелей предложили 1-Series 116d с мотором 1,5 литра (116 л.с., 270 Нм). На ступень выше расположена версия 1-Series 118d с 2,0-литровой «турбочетверкой» (150 л.с., 350 Нм) и 8АКПП. Третьей в дизельной гамме стала 1-Series 120d с той же наддувной «четверкой», форсированной до 190 л.с. (400 Нм). Привод у этой версии полный. Топовый хэтчбек BMW M135i xDrive получил 2,0-литровую «турбочетверку» мощностью 306 сил (450 Нм) в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом.
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Комментарии пользователей
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вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
имею х1 2014г. расход не больше 6литров погороду! на 190сильном не больше 5литров. Каско-100тыр
Почти весь С-класс влезет
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