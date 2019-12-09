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9 декабря 2019, 16:02

В России запатентовали новый BMW 1-Series

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Фото: BMW
В открытой базе Роспатента появились изображения хэтчбека BMW 1-Series третьего поколения. Дата начала российских продаж пока неизвестна. Как ожидается, первые экземпляры появятся у дилеров во второй половине 2020 года.
В России запатентовали новый BMW 1 Series

Фото: BMW

В России запатентовали новый BMW 1 Series

Фото: BMW

В России запатентовали новый BMW 1 Series

Фото: BMW

В России запатентовали новый BMW 1 Series

Фото: BMW

В России запатентовали новый BMW 1 Series

Фото: BMW

В России запатентовали новый BMW 1 Series

Фото: BMW

В России запатентовали новый BMW 1 Series

Фото: BMW

В России запатентовали новый BMW 1 Series

Фото: BMW

В России запатентовали новый BMW 1 Series
В России запатентовали новый BMW 1 Series
В России запатентовали новый BMW 1 Series
В России запатентовали новый BMW 1 Series
В России запатентовали новый BMW 1 Series
В России запатентовали новый BMW 1 Series
В России запатентовали новый BMW 1 Series
В России запатентовали новый BMW 1 Series
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Как выяснили журналисты портала «Автоновости дня», патентные изображения новой «копейки» BMW были опубликованы 6 декабря 2019 года. Но сама новинка доберется до нашей страны еще не скоро. Производство хэтчбека стартовало на заводе в Лейпциге в июле, а европейские продажи – только нынешней осенью. 

Публике новинку показали в конце июня 2019 года на специальном мероприятии в Мюнхене, а позже в сентябре – на автосалоне во Франкфурте. Хэтчбек третьего поколения (F40) переехал на новую переднеприводную платформу, обзавелся модернизированными моторами и преобразился внешне. Безошибочно узнать новую «копейку» можно по сросшимся «ноздрями» радиаторной решетки, как у старших моделей. В салоне появилась цифровая «приборка», система беспроводной зарядки гаджетов и новая медиасистема с 8,8-дюймовым тачскрином.

Базовым для Европы стал 1,5-литровый турбомотор мощностью 140 л.с., работающий в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом». Любителям дизелей предложили 1-Series 116d с мотором 1,5 литра (116 л.с., 270 Нм). На ступень выше расположена версия 1-Series 118d с 2,0-литровой «турбочетверкой» (150 л.с., 350 Нм) и 8АКПП. Третьей в дизельной гамме стала 1-Series 120d с той же наддувной «четверкой», форсированной до 190 л.с. (400 Нм). Привод у этой версии полный. Топовый хэтчбек BMW M135i xDrive получил 2,0-литровую «турбочетверку» мощностью 306 сил (450 Нм) в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
имею х1 2014г. расход не больше 6литров погороду! на 190сильном не больше 5литров. Каско-100тыр
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В России запатентовали новый BMW 1-Series
{{material_126609}}Как выяснили журналисты портала «Автоновости дня», патентные изображения новой «копейки» BMW были опубликованы 6 декабря 2019 года. Но сама новинка доберется до нашей страны еще не скоро. Производство хэтчбека стартовало на заводе в Лейпциге в июле, а европейские продажи – только нынешней осенью. Публике новинку показали в конце июня 2019 года на специальном мероприятии в Мюнхене, а позже в сентябре – на автосалоне во Франкфурте. Хэтчбек третьего поколения (F40) переехал на новую переднеприводную платформу, обзавелся модернизированными моторами и преобразился внешне. Безошибочно узнать новую «копейку» можно по сросшимся «ноздрями» радиаторной решетки, как у старших моделей. В салоне появилась цифровая «приборка», система беспроводной зарядки гаджетов и новая медиасистема с 8,8-дюймовым тачскрином.Базовым для Европы стал 1,5-литровый турбомотор мощностью 140 л.с., работающий в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом». Любителям дизелей предложили 1-Series 116d с мотором 1,5 литра (116 л.с., 270 Нм). На ступень выше расположена версия 1-Series 118d с 2,0-литровой «турбочетверкой» (150 л.с., 350 Нм) и 8АКПП. Третьей в дизельной гамме стала 1-Series 120d с той же наддувной «четверкой», форсированной до 190 л.с. (400 Нм). Привод у этой версии полный. Топовый хэтчбек BMW M135i xDrive получил 2,0-литровую «турбочетверку» мощностью 306 сил (450 Нм) в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом.
2019-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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