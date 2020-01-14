14 января 2020, 15:25
В России запатентовали новый Peugeot 508
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Фото: Peugeot
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения универсала Peugeot 508 нового поколения. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было выдано на новинку почти год назад, в марте 2019 года.
Фото: Peugeot
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В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения универсала Peugeot ...Читать далее
Согласно выданному в марте 2019 года ОТТС, российским покупателям планируют предложить две версии: бензиновую с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и дизельную с 2,0-литровым агрегатом на 170 сил. Оба двигателя работают в сочетании с автоматической коробкой передач.
В августе 2019 года Роспатент зарегистрировал облик универсала Peugeot 508. Лифтбек запатентовали лишь сейчас. Но сроки начала продаж в России по-прежнему неизвестны. До конца 2020 года в дилерских шоу-румах у нового французского лифтбека должны появиться два серьезных соперника: флагманский Volkswagen Arteon и новая Kia Optima, которая также превратилась в лифтбек после смены поколения.
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Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
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