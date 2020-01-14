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14 января 2020, 15:25

В России запатентовали новый Peugeot 508

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Фото: Peugeot
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения универсала Peugeot 508 нового поколения. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было выдано на новинку почти год назад, в марте 2019 года.
В России запатентовали новый Peugeot 508

Фото: Peugeot

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В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения универсала Peugeot ...
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Публичная премьера нового Peugeot 508 состоялась в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. При смене поколения седан превратился в стильный лифтбек. Осенью того же года дебютировал Peugeot 508 в кузове «универсал». Оба автомобиля построены на новой платформе EMP2. Дизайн выполнен под влиянием концепт-каров Instinct и Exalt. 

Согласно выданному в марте 2019 года ОТТС, российским покупателям планируют предложить две версии: бензиновую с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и дизельную с 2,0-литровым агрегатом на 170 сил. Оба двигателя работают в сочетании с автоматической коробкой передач.

В августе 2019 года Роспатент зарегистрировал облик универсала Peugeot 508. Лифтбек запатентовали лишь сейчас. Но сроки начала продаж в России по-прежнему неизвестны. До конца 2020 года в дилерских шоу-румах у нового французского лифтбека должны появиться два серьезных соперника: флагманский Volkswagen Arteon и новая Kia Optima, которая также превратилась в лифтбек после смены поколения.


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Форум Peugeot 508
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Shiko
Тест Peugeot 508: костюм с иголочки
Увеличенный до 180 СМ клиренс??? БеЛАЗ, что ли?
Алексей
Форум Peugeot Partner
Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
Валерий
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В России запатентовали новый Peugeot 508
{{material_127227}}Публичная премьера нового Peugeot 508 состоялась в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. При смене поколения седан превратился в стильный лифтбек. Осенью того же года дебютировал Peugeot 508 в кузове «универсал». Оба автомобиля построены на новой платформе EMP2. Дизайн выполнен под влиянием концепт-каров Instinct и Exalt. Согласно выданному в марте 2019 года ОТТС, российским покупателям планируют предложить две версии: бензиновую с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и дизельную с 2,0-литровым агрегатом на 170 сил. Оба двигателя работают в сочетании с автоматической коробкой передач.В августе 2019 года Роспатент зарегистрировал облик универсала Peugeot 508. Лифтбек запатентовали лишь сейчас. Но сроки начала продаж в России по-прежнему неизвестны. До конца 2020 года в дилерских шоу-румах у нового французского лифтбека должны появиться два серьезных соперника: флагманский Volkswagen Arteon и новая Kia Optima, которая также превратилась в лифтбек после смены поколения.
2020-01-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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