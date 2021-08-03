В России запатентовали новый рамный внедорожник: его уже показали дилерам
Фото: Great Wall
Фото: ФИПС
Фото: Great Wall
Фото: ФИПС
Фото: Great Wall
Фото: ФИПС
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
По габаритам Tank 300 сопоставим с российским внедорожником УАЗ «Патриот». Его длина достигает 4 760 мм (+10 мм к «Патриоту»), ширина – 1 930 мм (+30 мм), высота – 1 927 мм (+17 мм), но колесная база у «китайца» на 10 мм меньше – 2 750 мм. Дорожный просвет – 224 мм (+14 мм). Угол въезда составляет 33 градуса, съезда – 34 градуса, а угол рампы – 23,1 градуса.
По ходовой части и агрегатам новый внедорожник унифицирован с хорошо известным в России Haval H9 – флагманом еще одной марки концерна Great Wall. Автомобили построены на одной и той же рамной платформе GW P01. Передняя подвеска у Tank – независимая пружинная, задняя – зависимая, с неразрезным мостом. Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор на 227 сил в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF и системой подключаемого полного привода. В Китае цены начинаются от 176 тысяч юаней (порядка 2,0 млн рублей).
В апреле Tank 300 демонстрировали российским дилерам Haval. Сборку для нашего рынка могут наладить по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов на заводе Haval в Тульской области.
- 1 790 000 РHaval H9 2015 в Москве
- 2 665 000 РHaval H9 2020 в Москве
- 2 499 990 РHaval H9 2019 в Москве
- 2 790 000 РHaval H9 2021 в Москве
- 1 649 000 РHaval H9 2016 в Москве
- 2 049 000 РHaval H9 2018 в Москве
- 1 818 999 РHaval H9 2021 в Москве
- 1 499 000 РHaval H9 2015 в Москве
- 1 599 000 РHaval H9 2015 в Москве
- 3 070 000 РHaval H9 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий