В России запатентовали вездеход в стиле «Шерп»
Фото: 1.fips.ru
Коллеги из «Автоновости дня» нашли в открытой базе Роспатента документы на еще одну идейную копию знаменитой модели российского вездехода «Шерп».
По картинкам и характеристикам видно, что машина оснащена четырьмя большими колёсами с шинами низкого давления, имеет короткую колесную базу и угловатый кузов. Технические характеристики и название запатентованного вездехода в документах не указаны. Автором разработки значится казанский предприниматель Александр Андреев.
Российский вездеход «Шерп» выпускается с 2015 года. Создателем машины является Алексей Гарагашьян. Модель оснащена полуторалитровым дизельным мотором мощностью 44 л.с. «Шерп» умеет передвигаться не только по земле, но и по воде.
«Шерп» используют в разных странах мира в качестве спасательной машины, в том числе МЧС России. Но у модели есть и частные поклонники. За шесть лет «Шерп» успели несколько раз клонировать. Например, канадский вездеход FAT является «пиратской» копией российского «Шерп».
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