В России запатентован электрический ВАЗ-2107. Он составит компанию электрокару ВАЗ-2104

Ранее мы писали В России готовят электрическую копию ВАЗ-2104 В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения электромобиля ... Читать далее

В конце января 2024 года на сайте ФИПС были опубликованы патентные изображения электрического ВАЗ-2104. Как выяснили журналисты портала Speedme.Ru , заявка на вторую модель, электрокар ВАЗ-2107, была подана даже раньше первой, в июне 2023 года, но одобрение получила только сейчас. Как и в случае с «четверкой», автором дизайна значится некий Иван Иванович Сухарь.

Седан ВАЗ-2107 – один из последних представителей классических «Жигулей». Производство модели стартовало в Тольятти в марте 1982 года. Автомобиль стал преемником ВАЗ-2103 и одновременно люкс-версией ВАЗ-2105. Автомобиль активно поставляли на экспорт. Сборка в России завершилась лишь в 2012 году, когда с конвейера Иж-Авто сошел последний экземпляр. Но в Египте «семерку» выпускали вплоть до 2014 года. Отметим, что в техническом плане универсал ВАЗ-2104 был максимально унифицирован с седаном ВАЗ-2107, поэтому появление патентов на электрические версии обеих моделей представляется вполне логичным. Получит ли ностальгический проект коммерческое развитие, покажет время.

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