В России запатентован электрический ВАЗ-2107. Он составит компанию электрокару ВАЗ-2104
Фото: speedme.ru
Седан ВАЗ-2107 – один из последних представителей классических «Жигулей». Производство модели стартовало в Тольятти в марте 1982 года. Автомобиль стал преемником ВАЗ-2103 и одновременно люкс-версией ВАЗ-2105. Автомобиль активно поставляли на экспорт. Сборка в России завершилась лишь в 2012 году, когда с конвейера Иж-Авто сошел последний экземпляр. Но в Египте «семерку» выпускали вплоть до 2014 года. Отметим, что в техническом плане универсал ВАЗ-2104 был максимально унифицирован с седаном ВАЗ-2107, поэтому появление патентов на электрические версии обеих моделей представляется вполне логичным. Получит ли ностальгический проект коммерческое развитие, покажет время.
-
17.01.2024, 06:00
Назван самый распространенный в России автомобиль
Эксперты «Автостат Инфо» выяснили, что на 1 января 2024 года в России было зарегистрировано более 44 млн легковых автомобилей. За последние полгода численность автопарка выросла на 1%. Две трети отечественного автопарка занимают иномарки, но самый распространенный автомобиль – одна из моделей Lada.Читать далее
-
23.10.2023, 14:52
5 лучших автомобилей за 100 000 рублей
Казалось бы, располагая бюджетом в 100 000 рублей лучше купить скутер или мотоцикл. Но как выяснили журналисты издания «Южный автомобиль», на вторичном авторынке за эту сумму можно найти интересный вариант.Читать далее
-
10.05.2023, 07:17
Хасбик извинился за свадебный дрифт в Махачкале: «Черный хайп – тоже хайп»
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, больше известный как Хасбик, оказался среди участников свадебного кортежа, доставленных в отдел полиции за грубое нарушение ПДД.Читать далее
-
11.05.2022, 12:11
В жестком ДТП с автобусом погибли трое (виновник был пьян и лишен прав)
В ночь на 11 мая в городе Бийске Алтайского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21074 и автобуса ПАЗ. Пьяная компания на легковушке вылетела на встречку.Читать далее
-
28.02.2022, 12:38
На чем ездят россияне: результаты большого исследования
По состоянию на январь 2022 года в России было зарегистрировано чуть больше 44 млн легковых автомобилей. Самой распространенной маркой остается Lada, а самой распространенной моделью – вазовская «классика».Читать далее
-
26.01.2022, 14:28
Полиция вычислила по видео в соцсетях очередного блогера-лихача и арестовала его
Московские полицейские продолжают с интересом изучать творчество популярных блогеров. Не оставил их равнодушными ролик, в котором водитель ВАЗ-2107 несколько раз грубо нарушил ПДД. Автора нашли быстро.Читать далее
-
17.01.2024, 06:00
Назван самый распространенный в России автомобиль
Эксперты «Автостат Инфо» выяснили, что на 1 января 2024 года в России было зарегистрировано более 44 млн легковых автомобилей. За последние полгода численность автопарка выросла на 1%. Две трети отечественного автопарка занимают иномарки, но самый распространенный автомобиль – одна из моделей Lada.Читать далее
-
23.10.2023, 14:52
5 лучших автомобилей за 100 000 рублей
Казалось бы, располагая бюджетом в 100 000 рублей лучше купить скутер или мотоцикл. Но как выяснили журналисты издания «Южный автомобиль», на вторичном авторынке за эту сумму можно найти интересный вариант.Читать далее
-
10.05.2023, 07:17
Хасбик извинился за свадебный дрифт в Махачкале: «Черный хайп – тоже хайп»
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, больше известный как Хасбик, оказался среди участников свадебного кортежа, доставленных в отдел полиции за грубое нарушение ПДД.Читать далее
-
11.05.2022, 12:11
В жестком ДТП с автобусом погибли трое (виновник был пьян и лишен прав)
В ночь на 11 мая в городе Бийске Алтайского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21074 и автобуса ПАЗ. Пьяная компания на легковушке вылетела на встречку.Читать далее
-
28.02.2022, 12:38
На чем ездят россияне: результаты большого исследования
По состоянию на январь 2022 года в России было зарегистрировано чуть больше 44 млн легковых автомобилей. Самой распространенной маркой остается Lada, а самой распространенной моделью – вазовская «классика».Читать далее
-
26.01.2022, 14:28
Полиция вычислила по видео в соцсетях очередного блогера-лихача и арестовала его
Московские полицейские продолжают с интересом изучать творчество популярных блогеров. Не оставил их равнодушными ролик, в котором водитель ВАЗ-2107 несколько раз грубо нарушил ПДД. Автора нашли быстро.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий