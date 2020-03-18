18 марта 2020, 11:31
В России запатентован новый Nissan Juke
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Фото: Nissan
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения компактного кроссовера Nissan Juke нового поколения. В Европе новинка уже вовсю продается, перспективы появления на российском рынке крайне туманны.
Фото: ФИПС
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Регистрация патентных изображений вовсе не означает, что Nissan Juke второго поколения в ближайшее время появится в отечественных шоурумах. Для вывода на рынок необходимо получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Его у новинки нет, а значит, Nissan пока не планирует привозить в Россию новый Juke.
Новое поколение Nissan Juke построено на платформе CMF-B, которая роднит его с французским Renault Captur. Второй Juke немного прибавил в размерах и теперь его габариты составляют: длина – 4 210 мм (+75 мм), ширина – 1 800 мм (+35 мм), высота – 1595 мм (+30 мм). Салон стал заметно просторнее. В базовое оснащение вошла светодиодная оптика и электронный стояночный тормоз. За доплату доступна аудиосистема Bose, мультимедиа Nissan Connect с 8-дюймовым экраном и точкой доступа WiFi, комплекс электронных помощников ProPilot и комбинированная отделка салона кожа+алькантара. В Европе кроссовер стоит от 18 990 евро (около 1,6 млн рублей). Пока покупателям предлагается версия с 1,0-литровым турбомотором 1.0 DIG-T мощностью 117 л.с. Двигателю положена 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
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