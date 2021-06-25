В России запустили систему распознавания лиц, силуэтов людей и машин
Власти начали применять в пяти регионах России новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей, сообщил ТАСС гендиректор компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков.
Компания Ntechlab (технологический партнер Ростеха) является разработчиком системы распознавания лиц. Это платформа мультиобъектной видеоаналитики, которая в режиме реального времени отображает видеопотоки, распознавая силуэты прохожих и автомобилей.
«Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется властями в пяти регионах России, также используется за рубежом», - сказал Теленков. При этом он не стал уточнять, о каких регионах идет речь.
Аналогичную технологию можно встретить в Латинской Америке, также её применяют в системе общественного транспорта в странах СНГ, на стройобъектах и в спортивной аналитике.
«В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью», - пояснил Теленков. Система умеет распознавать людей по походке, росту, можно в запросы добавлять наличие очков, бороды и т.п.
«Так же и с автомобилями. Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», - добавил глава компании.
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