В России заработал Тиндер для автомобилистов: знакомимся по номеру автомобиля
Фото: Carimmat
Фото: Carimmat
Фото: Carimmat
Фото: Carimmat
Фото: Carimmat
Приложение не сводится только в романтическим знакомствам. Здесь можно найти друзей по интересам, продать автомобиль или сообщить другому водителю о проблеме – например, если у него не горят фары или незакрыт лючок бензобака. Можно даже опубликовать объявление об угоне. В приложении есть поиск людей «рядом с вами», swipe-up и чат. Приложение бесплатное, но здесь, как и в Тиндере, можно купить премиальный аккаунт с расширенными возможностями.
Создатели Carimmat учли ошибки предшественников и внедрили функции, позволяющие бороться с кибербуллингом, больше внимания уделили безопасности пользователей и цензуре фотографий в чатах.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
- 1 050 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 695 000 РMazda 6 2008 в Москве
- 1 520 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
- 1 545 000 РHyundai H-1 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий