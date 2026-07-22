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Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 08:19

В России зарядные станции для электромобилей оказались на грани перегрузки

В России зарядные станции для электромобилей оказались на грани перегрузки

Планы на 2030 год против реальности 2026‑го: почему развитие зарядной инфраструктуры в России буксует

В России зарядные станции для электромобилей оказались на грани перегрузки

Спрос на электромобили в России растет рекордными темпами, но инфраструктура не поспевает за этим трендом. Какие регионы уже столкнулись с перегрузкой станций, как меняются цены на зарядку и что ждет владельцев электрокаров в ближайшие годы - объясняем, почему ситуация требует внимания именно сейчас.

Спрос на электромобили в России растет рекордными темпами, но инфраструктура не поспевает за этим трендом. Какие регионы уже столкнулись с перегрузкой станций, как меняются цены на зарядку и что ждет владельцев электрокаров в ближайшие годы - объясняем, почему ситуация требует внимания именно сейчас.

Резкий рост числа электромобилей и гибридов в России уже начал сказываться на повседневной жизни автомобилистов. В крупных городах владельцы электрокаров все чаще сталкиваются с перегруженными зарядными станциями, что создает новые сложности для тех, кто рассчитывал на удобство и экономию. Эта тенденция может изменить привычный уклад для многих водителей, ведь инфраструктура пока не справляется с растущим потоком.

По информации Autonews, на начало 2026 года в стране насчитывалось около 80 тысяч электромобилей, что составляет лишь 0,2% от всего автопарка. Однако темпы роста впечатляют: за год спрос на такие машины увеличился на 83%. Особенно заметно это в Москве, где сосредоточено почти треть всех электрокаров России. Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург также входят в число лидеров по количеству электротранспорта.

Вместе с этим увеличивается и нагрузка на зарядную инфраструктуру. Сейчас в России работает примерно 8 тысяч публичных зарядных станций, но только 60% владельцев пользуются ими регулярно - остальные предпочитают заряжать авто дома или на работе. Тем не менее, в мегаполисах ситуация становится напряженной: в Москве на одну станцию приходится в среднем 18 электромобилей и 27 гибридов, что значительно выше мировых стандартов. Для сравнения, в Татарстане этот показатель в три раза ниже.

Эксперты отмечают, что из-за стремительного роста числа зарядных сессий - например, в сети Punkt E за месяц их стало почти на 50% больше - станции в городах часто работают на пределе возможностей. Это, с одной стороны, повышает интерес инвесторов к развитию сети, но с другой - создает неудобства для пользователей. Как отмечают специалисты, если не ускорить строительство новых точек, проблема будет только усугубляться.

Инфраструктура все же развивается: за последний год количество электрозаправок выросло на 20%. Москва остается абсолютным лидером по числу станций, а в некоторых городах, таких как Новосибирск и Киров, темпы прироста превышают 70%. Однако даже такие темпы не позволяют полностью решить вопрос перегрузки, особенно в регионах с высоким спросом.

Стоимость зарядки также варьируется: в топ-10 городов она колеблется от 10 до 20 рублей за кВт·ч. Самая дорогая зарядка - в Краснодаре, а самая доступная - в Красноярске. За год в некоторых городах цены заметно выросли, что добавляет еще один фактор для размышлений при выборе электромобиля. Для примера, чтобы проехать 100 км на Nissan Leaf, в Краснодаре придется заплатить 360 рублей, а в Санкт-Петербурге - 324 рубля.

Темпы развития зарядной инфраструктуры пока отстают от государственных планов. Согласно стратегии, к 2030 году в России должно быть более 72 тысяч зарядных станций, из которых минимум 28 тысяч - быстрые. Однако уже к 2024 году планировалось запустить 9,4 тысячи точек, но этот показатель пока не достигнут. Это создает риски для дальнейшего роста рынка электромобилей и может затормозить переход на экологичный транспорт.

Интересно, что на фоне этих проблем российский рынок продолжает привлекать внимание мировых автопроизводителей. Например, недавно стало известно о появлении в стране нового электрокроссовера премиум-класса - подробнее о его особенностях и влиянии на рынок можно узнать в материале о старте продаж Porsche Cayenne Turbo Electric.

Для понимания масштабов: в мире принято считать оптимальным соотношение 10 электромобилей на одну зарядную станцию. В России этот показатель уже превышен в ряде регионов, что может указывать на необходимость ускоренного развития инфраструктуры. Важно учитывать, что дальнейшее распространение электромобилей напрямую зависит от доступности и удобства зарядки. Если ситуация не изменится, владельцы рискуют столкнуться с очередями и ростом цен, а рынок - с замедлением темпов роста. Для тех, кто только планирует переход на электротягу, эти нюансы становятся все более значимыми при выборе автомобиля.

Упомянутые марки: Nissan
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