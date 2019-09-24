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24 сентября 2019, 15:01

В России завершились продажи Hyundai Grand Santa Fe

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Отечественные дилеры Hyundai распродали последние экземпляры большого 7-местного кроссовера Grand Santa Fe. Производство модели в Калининграде прекратилось еще год назад. Замены ей в российской линейке Hyundai пока нет.
В России завершились продажи Hyundai Grand Santa Fe

 

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Большой семейный Hyundai Grand Santa Fe выпускался в России с 2013 года. В 2016 году 7-местный кроссовер пережил плановый рестайлинг. Отечественным клиентам предлагались только версии с полным приводом и «автоматом». Выбор моторов был ограничен 2,2-литровым дизелем (200 л.с.) и 3,0-литровым бензиновым агрегатом (249 л.с.). Цены начинались от 2,4 млн рублей.

Сборка Hyundai Grand Santa Fe на калининградском «Автоторе» прекратилась уже в сентябре прошлого года. Первоначально ожидалось, что дилеры распродадут запасы к ноябрю 2018 года, но кроссоверы задержались на складах еще почти на целый год.

На смену Grand Santa Fe в российском модельном ряду марки должен прийти новый большой кроссовер Palisade, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года. Новинка пользуется бешеным спросом у себя на родине, в Южной Корее. Из-за этого выход на российский рынок пришлось перенести с 2019-го на 2020 год. Но в августе на улицах Самары удалось заснять белый Palisade. Выяснилось, что автомобиль ввезли в Россию в частном порядке. Дата начала официальных продаж пока не называется даже примерно.

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Отзывы по теме
Форум Hyundai HD 72
Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
V-U67
Форум Hyundai HD-78
Цитата:| Кому: Сабир Нет там никакого ограничения скорости !!!
V-U67
Форум Hyundai Matrix
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, где можно заказать радиатор на матрикса 2005 АКПП??? Не дорого и хорошо. Заранее благодарен!
Константин
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В России завершились продажи Hyundai Grand Santa Fe
{{material_125981}}Большой семейный Hyundai Grand Santa Fe выпускался в России с 2013 года. В 2016 году 7-местный кроссовер пережил плановый рестайлинг. Отечественным клиентам предлагались только версии с полным приводом и «автоматом». Выбор моторов был ограничен 2,2-литровым дизелем (200 л.с.) и 3,0-литровым бензиновым агрегатом (249 л.с.). Цены начинались от 2,4 млн рублей.Сборка Hyundai Grand Santa Fe на калининградском «Автоторе» прекратилась уже в сентябре прошлого года. Первоначально ожидалось, что дилеры распродадут запасы к ноябрю 2018 года, но кроссоверы задержались на складах еще почти на целый год.На смену Grand Santa Fe в российском модельном ряду марки должен прийти новый большой кроссовер Palisade, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года. Новинка пользуется бешеным спросом у себя на родине, в Южной Корее. Из-за этого выход на российский рынок пришлось перенести с 2019-го на 2020 год. Но в августе на улицах Самары удалось заснять белый Palisade. Выяснилось, что автомобиль ввезли в Россию в частном порядке. Дата начала официальных продаж пока не называется даже примерно.
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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