24 сентября 2019, 15:01
В России завершились продажи Hyundai Grand Santa Fe
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Отечественные дилеры Hyundai распродали последние экземпляры большого 7-местного кроссовера Grand Santa Fe. Производство модели в Калининграде прекратилось еще год назад. Замены ей в российской линейке Hyundai пока нет.
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Сборка Hyundai Grand Santa Fe на калининградском «Автоторе» прекратилась уже в сентябре прошлого года. Первоначально ожидалось, что дилеры распродадут запасы к ноябрю 2018 года, но кроссоверы задержались на складах еще почти на целый год.
На смену Grand Santa Fe в российском модельном ряду марки должен прийти новый большой кроссовер Palisade, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года. Новинка пользуется бешеным спросом у себя на родине, в Южной Корее. Из-за этого выход на российский рынок пришлось перенести с 2019-го на 2020 год. Но в августе на улицах Самары удалось заснять белый Palisade. Выяснилось, что автомобиль ввезли в Россию в частном порядке. Дата начала официальных продаж пока не называется даже примерно.
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Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
Цитата:| Кому: Сабир Нет там никакого ограничения скорости !!!
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, где можно заказать радиатор на матрикса 2005 АКПП??? Не дорого и хорошо. Заранее благодарен!
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