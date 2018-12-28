28 декабря 2018, 16:27

В России завершились продажи кроссоверов Infiniti QX70

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Кроссовер Infiniti QX70 окончательно уходит в историю. Прямой замены в модельном ряду марки у него так и не появилось. В прошлом году автомобиль сняли с производства и на протяжении всего 2018 года российские дилеры распродавали складские запасы.
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В России завершились продажи кроссоверов Infiniti QX70 Infiniti QX70
Infiniti QX70 Sport 3.7 AT 4×4
3.7 л, 333 / 245 при 7000 л.с
автомат 7
0-100 - 6.8 с, 233 км/ч
4865 x 1925 x 1650 мм
полный
АИ-95, 12.2 л на 100 км
3 557 000 руб
Все характеристики
На днях в Москве был реализован последний Infiniti QX70. По всей России у дилеров осталось не больше двух-трех экземпляров, поэтому с официального сайта японской марки модель пока не убирают. 

Кроссовер Infiniti FX дебютировал в 2008 году. В 2013 году модель переименовали в QX70 в соответствии с новой системой индексов Infiniti. Яркий дизайн и мощные моторы обеспечили кроссоверу любовь отечественных клиентов. Долгое время автомобиль оставался бестселлером Infiniti в России. С 2012 по 2014 годы на петербургском заводе Nissan осуществлялась его крупноузловая сборка. 

В моторную гамму Infiniti QX70 входили бензиновые двигатели объемом 5.0 и 3.7 литра, а также 3,0-литровый турбодизель. Но в последнее время у дилеров оставались только кроссоверы с 3,7-литровыми бензиновыми V6 мощностью 333 л.с. Стоили такие автомобили минимум 3 млн рублей. С уходом Infiniti QX70 покупателям предлагают кроссоверы QX50 и QX60. Цены начинаются от 2,7 млн рублей. 
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Отзывы по теме
Тест-драйв Infiniti QX70: удав и кролики
КАСКО на первый год 280 т р - вы наверное шейх. Я заплатил 150 со всеми возможными опциями. Про дизель ничего сказать не могу, та как никогда такой фигни не было. Подогрев рулевого колеса и массу наворотов типа гироскопов, помощи при парковке и пр можете спокойно заказать у оф дилера - стоит не так много ...
Игорь
Форум Infiniti QX56
Цитата:| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить ...
Асламбек
Форум Infiniti FX35
Цитата:| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма ...
Михаил
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В России завершились продажи кроссоверов Infiniti QX70
{{params_48930}}На днях в Москве был реализован последний Infiniti QX70. По всей России у дилеров осталось не больше двух-трех экземпляров, поэтому с официального сайта японской марки модель пока не убирают. Кроссовер Infiniti FX дебютировал в 2008 году. В 2013 году модель переименовали в QX70 в соответствии с новой системой индексов Infiniti. Яркий дизайн и мощные моторы обеспечили кроссоверу любовь отечественных клиентов. Долгое время автомобиль оставался бестселлером Infiniti в России. С 2012 по 2014 годы на петербургском заводе Nissan осуществлялась его крупноузловая сборка. В моторную гамму Infiniti QX70 входили бензиновые двигатели объемом 5.0 и 3.7 литра, а также 3,0-литровый турбодизель. Но в последнее время у дилеров оставались только кроссоверы с 3,7-литровыми бензиновыми V6 мощностью 333 л.с. Стоили такие автомобили минимум 3 млн рублей. С уходом Infiniti QX70 покупателям предлагают кроссоверы QX50 и QX60. Цены начинаются от 2,7 млн рублей. 
2018-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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