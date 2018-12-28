28 декабря 2018, 16:27
В России завершились продажи кроссоверов Infiniti QX70
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Кроссовер Infiniti QX70 окончательно уходит в историю. Прямой замены в модельном ряду марки у него так и не появилось. В прошлом году автомобиль сняли с производства и на протяжении всего 2018 года российские дилеры распродавали складские запасы.
|Infiniti QX70 Sport 3.7 AT 4×4
|3.7 л, 333 / 245 при 7000 л.с
|автомат 7
|0-100 - 6.8 с, 233 км/ч
|4865 x 1925 x 1650 мм
|полный
|АИ-95, 12.2 л на 100 км
|3 557 000 руб
|Все характеристики
Кроссовер Infiniti FX дебютировал в 2008 году. В 2013 году модель переименовали в QX70 в соответствии с новой системой индексов Infiniti. Яркий дизайн и мощные моторы обеспечили кроссоверу любовь отечественных клиентов. Долгое время автомобиль оставался бестселлером Infiniti в России. С 2012 по 2014 годы на петербургском заводе Nissan осуществлялась его крупноузловая сборка.
В моторную гамму Infiniti QX70 входили бензиновые двигатели объемом 5.0 и 3.7 литра, а также 3,0-литровый турбодизель. Но в последнее время у дилеров оставались только кроссоверы с 3,7-литровыми бензиновыми V6 мощностью 333 л.с. Стоили такие автомобили минимум 3 млн рублей. С уходом Infiniti QX70 покупателям предлагают кроссоверы QX50 и QX60. Цены начинаются от 2,7 млн рублей.
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17.01.2017, 22:01
Тест-драйв Infiniti QX50: рестайлинг по-японски
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