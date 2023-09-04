В России завершились продажи Lada Largus

16.08.2023, 07:26

Названа неожиданная причина переноса сборки Lada Largus в Ижевск

Год назад АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Vesta из Ижевская в Тольятти. Переезд занял более полугода и сейчас «Весты» собирают на линии В0, которая изначально была создана под Lada Largus и соплатформенные модели. Выпуск «Ларгуса» недавно решили перенести в Ижевск на линию, которая была создана для производства «Весты».Читать далее