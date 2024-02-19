В России ждут автомобили из Индии, Ирана и Уганды. Что это за машины?

Ранее мы писали Российские автомобильные дилеры отправились в Иран Делегация Российской ассоциации автодилеров (РоАД) во главе с ее руководителем Алексеем Подщеколдиным отправилась ... Читать далее

Корреспондент «Известий» поговорил с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным и выяснил, какие автомобили могут предложить россиянам производители из Ирана, Индии и Африки и удастся ли им успешно конкурировать с китайскими. По мнению экспертов, наибольшие шансы закрепиться на российском авторынке есть у индийских концернов. Перспективными можно считать, например, кроссоверы Tata Motors. Они могли бы предложить бюджетные автомобили, сопоставимые по размерам, оснащению и цене с Lada Granta. Официальных планов по выходу на наш рынок у Индии нет, но есть большой интерес по производству всех видов автозапчастей.

Иранские автопроизводители уже предпринимали несколько не слишком успешных попыток покорить сердца российских автолюбителей. Автомобили Iran Khodro (IKCO) и Saipa уже возят к нам по схеме параллельного импорта. В декабре 2023 года кросс-хэтчбек Saipa Quik и седан Saipa Saina S получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что открывает им официальный путь на российский рынок. Стоят они от 1,2 до 1,7 млн рублей. Пока отечественные клиенты относятся к иранским автомобиля с настороженностью и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Китайским брендам потребовалось 20 лет, чтобы приручить россиян. Хотя китайские автомобили и стоят дороже, они выгодно отличаются современным дизайном и продвинутым оснащением.

Фото: Tata Motors

Третий потенциальный претендент на продажи в России имеет еще меньше шансов. Посол Уганды в России Мозес Кизиге еще в октябре 2022 года говорил, что его страна заинтересована в поставках машин в Россию. Государственная компания Kiira Motors Corporation специализируется на производстве электрокаров. Но можно с уверенностью сказать, что электрокары из Уганды вряд ли приживутся в нашей стране. Автомобили на альтернативном топливе пока только начали набирать популярность в России.

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