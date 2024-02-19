В России ждут автомобили из Индии, Ирана и Уганды. Что это за машины?
Иранские автопроизводители уже предпринимали несколько не слишком успешных попыток покорить сердца российских автолюбителей. Автомобили Iran Khodro (IKCO) и Saipa уже возят к нам по схеме параллельного импорта. В декабре 2023 года кросс-хэтчбек Saipa Quik и седан Saipa Saina S получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что открывает им официальный путь на российский рынок. Стоят они от 1,2 до 1,7 млн рублей. Пока отечественные клиенты относятся к иранским автомобиля с настороженностью и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Китайским брендам потребовалось 20 лет, чтобы приручить россиян. Хотя китайские автомобили и стоят дороже, они выгодно отличаются современным дизайном и продвинутым оснащением.
Третий потенциальный претендент на продажи в России имеет еще меньше шансов. Посол Уганды в России Мозес Кизиге еще в октябре 2022 года говорил, что его страна заинтересована в поставках машин в Россию. Государственная компания Kiira Motors Corporation специализируется на производстве электрокаров. Но можно с уверенностью сказать, что электрокары из Уганды вряд ли приживутся в нашей стране. Автомобили на альтернативном топливе пока только начали набирать популярность в России.
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Китайский седан BAIC U5 Plus начал хандрить через полтора месяца после покупки. На приборной панели загорались россыпи ошибок, тачскрин медиасистемы не реагировал на прикосновения, не работал центральный замок. Дилер пытался устранить неисправности, но они возвращались.Читать далее
-
19.02.2024, 17:15
Бывший российский завод Volvo Trucks сменил директора. Предприятие возглавила женщина
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калужской области произошли кадровые перестановки. Олеся Абраменко сменила Алексея Санникова на посту генерального директора предприятия, которое сейчас называется АО «Стоков Машинное Оборудование».Читать далее
-
19.02.2024, 16:09
Активисты движения «СтопХам» получили шесть лет колонии. Не тем сделали замечание
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил трех активистов движения «СтопХам» к шести годам лишения свободы. Поводом для уголовного дела послужил конфликт со спецназом на Ярославском шоссе.Читать далее
-
19.02.2024, 14:59
Российский автопарк стремительно стареет. Названы марки-долгожители
Эксперты одной из крупных страховых компаний проанализировали статистику оформления договоров ОСАГО и пришли к выводу, что старых автомобилей на российских дорогах с каждым годом становится все больше.Читать далее
-
19.02.2024, 13:32
Онлайн-конференция «Автомаркетолог» раскроет все секреты американских дилеров
Очередное онлайн-мероприятие «Автомаркетолога» состоится 20 февраля и будет посвящено итогам главной дилерской конференции NADA Show 2024, которая прошла в начале февраля в Лас-Вегасе.Читать далее
-
19.02.2024, 09:30
Заключенный освободился из тюрьмы и сразу угнал автовоз с дорогими спорткарами. Ему просто надо было доехать до дома
Двадцатитрехлетний Исайя Уокер вышел из аризонской тюрьмы и хотел доехать домой на автомобиле. Переговоры с водителем автовоза быстро зашли в тупик, поэтому парень просто угнал грузовик вместе с десятком спорткаров общей стоимостью свыше 1 млн долларов.Читать далее
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