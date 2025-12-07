Конец «неженским» работам: какие мужские профессии скоро станут доступны женщинам

В России женщинам откроют доступ к новым профессиям в автопроме и транспорте

В России готовят большие перемены. Список запрещенных профессий пересмотрят. Женщинам откроют новые возможности. Изменения затронут ключевые отрасли. Узнайте, что ждет рынок труда.

Правительство России анонсировало масштабные изменения в трудовом законодательстве. К концу 2027 года планируется существенно сократить перечень профессий, которые сегодня считаются исключительно «мужскими» и запрещены для женщин из-за вредных или опасных условий труда, пишет Мойка78. Эта инициатива является частью большого плана по улучшению делового климата в стране и открывает новые карьерные перспективы для женщин, в первую очередь в транспортной отрасли и обрабатывающей промышленности.

Для автомобильной сферы это означает настоящую революцию. В скором времени женщины смогут официально занимать должности, которые десятилетиями были для них недоступны. Речь идет не только о водителях большегрузных автомобилей или автобусов дальнего следования, но и о множестве специальностей на автозаводах. Например, работа в литейных и сварочных цехах, управление сложным станочным оборудованием и участие в сборке тяжелой техники. Такие изменения могут помочь решить проблему кадрового голода, с которой сталкиваются многие российские предприятия, включая гигантов вроде КамАЗа и АвтоВАЗа.

Процесс пересмотра будет комплексным и многоэтапным. Как сообщает ТАСС, к марту 2027 года Министерство труда совместно с представителями профсоюзов и объединениями работодателей должно будет подготовить конкретные предложения. Главная задача - определить, какие именно профессии из текущего списка можно безболезненно открыть для женщин. Для этого будет проведена тщательная оценка реальных условий труда на рабочих местах. Специалисты проанализируют, насколько современные технологии и средства индивидуальной защиты снизили риски для здоровья.

Ключевую роль в этом процессе сыграют медицинские эксперты. Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут научные исследования. Их цель - изучить влияние производственных факторов на женский организм с учетом его физиологических особенностей. Такой подход позволит принять взвешенные решения основанные на актуальных данных, а не на устаревших стереотипах прошлого века.

Стоит напомнить, что работа по сокращению списка «неженских» профессий ведется уже не первый год. Еще двадцать лет назад этот перечень насчитывал более 450 пунктов, что серьезно ограничивало карьерные возможности для женщин. В 2021 году произошел важный прорыв: список был сокращен до 100 позиций. Однако в нем по-прежнему остаются такие сферы, как металлообработка, добыча нефти и газа, бурение скважин и ряд химических производств.