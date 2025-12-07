Конец «неженским» работам: какие мужские профессии скоро станут доступны женщинам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

7 декабря 2025, 13:09

В России женщинам откроют доступ к новым профессиям в автопроме и транспорте

В России женщинам откроют доступ к новым профессиям в автопроме и транспорте

Конец «неженским» работам: какие мужские профессии скоро станут доступны женщинам

В России женщинам откроют доступ к новым профессиям в автопроме и транспорте

В России готовят большие перемены. Список запрещенных профессий пересмотрят. Женщинам откроют новые возможности. Изменения затронут ключевые отрасли. Узнайте, что ждет рынок труда.

В России готовят большие перемены. Список запрещенных профессий пересмотрят. Женщинам откроют новые возможности. Изменения затронут ключевые отрасли. Узнайте, что ждет рынок труда.

Правительство России анонсировало масштабные изменения в трудовом законодательстве. К концу 2027 года планируется существенно сократить перечень профессий, которые сегодня считаются исключительно «мужскими» и запрещены для женщин из-за вредных или опасных условий труда, пишет Мойка78. Эта инициатива является частью большого плана по улучшению делового климата в стране и открывает новые карьерные перспективы для женщин, в первую очередь в транспортной отрасли и обрабатывающей промышленности.

Для автомобильной сферы это означает настоящую революцию. В скором времени женщины смогут официально занимать должности, которые десятилетиями были для них недоступны. Речь идет не только о водителях большегрузных автомобилей или автобусов дальнего следования, но и о множестве специальностей на автозаводах. Например, работа в литейных и сварочных цехах, управление сложным станочным оборудованием и участие в сборке тяжелой техники. Такие изменения могут помочь решить проблему кадрового голода, с которой сталкиваются многие российские предприятия, включая гигантов вроде КамАЗа и АвтоВАЗа.

Процесс пересмотра будет комплексным и многоэтапным. Как сообщает ТАСС, к марту 2027 года Министерство труда совместно с представителями профсоюзов и объединениями работодателей должно будет подготовить конкретные предложения. Главная задача - определить, какие именно профессии из текущего списка можно безболезненно открыть для женщин. Для этого будет проведена тщательная оценка реальных условий труда на рабочих местах. Специалисты проанализируют, насколько современные технологии и средства индивидуальной защиты снизили риски для здоровья.

Ключевую роль в этом процессе сыграют медицинские эксперты. Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут научные исследования. Их цель - изучить влияние производственных факторов на женский организм с учетом его физиологических особенностей. Такой подход позволит принять взвешенные решения основанные на актуальных данных, а не на устаревших стереотипах прошлого века.

Стоит напомнить, что работа по сокращению списка «неженских» профессий ведется уже не первый год. Еще двадцать лет назад этот перечень насчитывал более 450 пунктов, что серьезно ограничивало карьерные возможности для женщин. В 2021 году произошел важный прорыв: список был сокращен до 100 позиций. Однако в нем по-прежнему остаются такие сферы, как металлообработка, добыча нефти и газа, бурение скважин и ряд химических производств.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada), КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада, KamAZ

Похожие материалы Лада, KamAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Магнитогорск Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться