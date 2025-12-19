Почему автодилеры отказались от праздничных распродаж — что ждет рынок в 2025 году

19 декабря 2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.
В преддверии Нового года 2025 российские автосалоны заметно изменили свою политику по части скидок и акций. Если раньше декабрь был временем настоящего ценопада и заманчивых предложений, то теперь покупатели сталкиваются с совсем иной реальностью. Массовых распродаж больше нет, а праздничные бонусы стали скорее исключением, чем правилом.
Причина проста: склады дилеров опустели, а спрос на автомобили остается высоким. В результате автосалоны не спешат устраивать масштабные акции, ограничиваясь лишь отдельными предложениями для определенных моделей или условий покупки. Теперь инициатива исходит не от импортеров, а от самих дилерских центров, которые стараются удержать клиентов хотя бы небольшими выгодами.
Покупатели, привыкшие к щедрым новогодним скидкам, в этом году могут рассчитывать разве что на стандартные программы — например, льготное автокредитование или бонусы при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Однако даже эти предложения не отличаются особой щедростью и действуют круглый год, а не только в декабре.
Эксперты отмечают, что россияне стали осторожнее в тратах и предпочитают экономить, даже если доходы позволяют больше. Это отражается и на поведении дилеров: они не видят смысла в дополнительных скидках, когда машины и так расходятся быстро, а запасы на складах ограничены.
В некоторых автосалонах все же можно найти интересные предложения. Например, на популярные внедорожники Li Auto действует выгода до полумиллиона рублей при оформлении кредита, страховки и трейд-ина. Но такие условия доступны не для всех моделей и не всегда — многое зависит от наличия нужной комплектации и цвета.
Дилерские центры, работающие с марками Omoda и Jaecoo, предлагают клиентам дополнительное оборудование, зимние шины и страховку в подарок. На автомобили Dongfeng можно получить тахограф и отключение мочевины, а при покупке нескольких машин — дополнительные скидки. Однако и эти акции не связаны напрямую с праздниками, а скорее являются продолжением обычной маркетинговой политики.
В других компаниях, например, у JAC, признают, что специальных новогодних скидок не предусмотрено. Цены на весь модельный ряд остаются стабильными, а новые модели, такие как минивэн RF8, продаются по доступным ценам без дополнительных бонусов.
Некоторые дилеры считают, что лучшая забота о клиентах — не повышать цены перед праздниками. Так, представители Huanghai отмечают, что удерживают стоимость автомобилей на прежнем уровне, несмотря на ожидаемое повышение утилизационного сбора и НДС в новом году. Активных скидок нет, но и роста цен пока не наблюдается.
В линейке Haval специальные условия действуют только на пикапы и отдельные внедорожники. Скидки варьируются от 50 до 200 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. На Haval Pro, например, можно получить до 200 тысяч рублей выгоды, а на Haval H7 — до 200 тысяч при трейд-ине. Однако такие предложения не сравнятся с прежними масштабными акциями.
Бренд Tenet, позиционирующий себя как российский, предлагает программы господдержки и льготного кредитования, но прямых скидок не анонсирует. На некоторые модели действует выгода при трейд-ине, но в целом условия остались прежними.
Geely, ставшая одной из самых популярных иномарок в России, также ограничилась точечными предложениями. На кроссовер Monjaro действует скидка 550 тысяч рублей, на другие модели — от 120 до 333 тысяч. Однако эти акции не связаны с праздниками и доступны круглый год.
В целом, как отмечают участники рынка, массовых новогодних распродаж в этом году ждать не стоит. Дилеры предпочитают сохранять стабильность цен и не рискуют устраивать масштабные акции на фоне дефицита и высокого спроса. Покупателям остается надеяться на индивидуальные предложения и внимательно следить за изменениями на рынке в начале 2026 года.
