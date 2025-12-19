Почему автодилеры отказались от праздничных распродаж — что ждет рынок в 2025 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 декабря 2025, 20:07

В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей

В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей

Почему автодилеры отказались от праздничных распродаж — что ждет рынок в 2025 году

В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей

В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.

В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.

В преддверии Нового года 2025 российские автосалоны заметно изменили свою политику по части скидок и акций. Если раньше декабрь был временем настоящего ценопада и заманчивых предложений, то теперь покупатели сталкиваются с совсем иной реальностью. Массовых распродаж больше нет, а праздничные бонусы стали скорее исключением, чем правилом.

Причина проста: склады дилеров опустели, а спрос на автомобили остается высоким. В результате автосалоны не спешат устраивать масштабные акции, ограничиваясь лишь отдельными предложениями для определенных моделей или условий покупки. Теперь инициатива исходит не от импортеров, а от самих дилерских центров, которые стараются удержать клиентов хотя бы небольшими выгодами.

Покупатели, привыкшие к щедрым новогодним скидкам, в этом году могут рассчитывать разве что на стандартные программы — например, льготное автокредитование или бонусы при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Однако даже эти предложения не отличаются особой щедростью и действуют круглый год, а не только в декабре.

Эксперты отмечают, что россияне стали осторожнее в тратах и предпочитают экономить, даже если доходы позволяют больше. Это отражается и на поведении дилеров: они не видят смысла в дополнительных скидках, когда машины и так расходятся быстро, а запасы на складах ограничены.

В некоторых автосалонах все же можно найти интересные предложения. Например, на популярные внедорожники Li Auto действует выгода до полумиллиона рублей при оформлении кредита, страховки и трейд-ина. Но такие условия доступны не для всех моделей и не всегда — многое зависит от наличия нужной комплектации и цвета.

Дилерские центры, работающие с марками Omoda и Jaecoo, предлагают клиентам дополнительное оборудование, зимние шины и страховку в подарок. На автомобили Dongfeng можно получить тахограф и отключение мочевины, а при покупке нескольких машин — дополнительные скидки. Однако и эти акции не связаны напрямую с праздниками, а скорее являются продолжением обычной маркетинговой политики.

В других компаниях, например, у JAC, признают, что специальных новогодних скидок не предусмотрено. Цены на весь модельный ряд остаются стабильными, а новые модели, такие как минивэн RF8, продаются по доступным ценам без дополнительных бонусов.

Некоторые дилеры считают, что лучшая забота о клиентах — не повышать цены перед праздниками. Так, представители Huanghai отмечают, что удерживают стоимость автомобилей на прежнем уровне, несмотря на ожидаемое повышение утилизационного сбора и НДС в новом году. Активных скидок нет, но и роста цен пока не наблюдается.

В линейке Haval специальные условия действуют только на пикапы и отдельные внедорожники. Скидки варьируются от 50 до 200 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. На Haval Pro, например, можно получить до 200 тысяч рублей выгоды, а на Haval H7 — до 200 тысяч при трейд-ине. Однако такие предложения не сравнятся с прежними масштабными акциями.

Бренд Tenet, позиционирующий себя как российский, предлагает программы господдержки и льготного кредитования, но прямых скидок не анонсирует. На некоторые модели действует выгода при трейд-ине, но в целом условия остались прежними.

Geely, ставшая одной из самых популярных иномарок в России, также ограничилась точечными предложениями. На кроссовер Monjaro действует скидка 550 тысяч рублей, на другие модели — от 120 до 333 тысяч. Однако эти акции не связаны с праздниками и доступны круглый год.

В целом, как отмечают участники рынка, массовых новогодних распродаж в этом году ждать не стоит. Дилеры предпочитают сохранять стабильность цен и не рискуют устраивать масштабные акции на фоне дефицита и высокого спроса. Покупателям остается надеяться на индивидуальные предложения и внимательно следить за изменениями на рынке в начале 2026 года.

Упомянутые марки: Geely, Haval, LiXiang , OMODA, Jaecoo, DongFeng, JAC, Huanghai, TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Хавейл, Лисян, Омода, Джейку, ДонгФенг, ДжАК, Хуангхай, Тенет

Похожие материалы Джили, Хавейл, Лисян, Омода, Джейку, ДонгФенг, ДжАК, Хуангхай, Тенет

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Чебоксары Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться