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19 марта 2020, 00:15

В российских городах уберут знаки «Фотовидеофиксация», оставят один новый — на въезде

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Фото: из открытых источников
В проекте изменений ПДД говорится о том, что вскоре все дорожные камеры будут обозначаться новым информационным знаком. Привычную табличку «Фотовидеофиксация» заменит большой прямоугольный указатель.
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Вне населенных пунктов новый знак будут устанавливать за 150–300 метров до начала зоны контроля. В городе ограничатся одним — на въезде. Таким образом, из городов исчезнут старые указатели. Как пишет издание Коммерсантъ, московские власти уже заявили, что сразу, как станет возможно, уберут все старые таблички с улиц, оставив только новые на въезде в Москву.

Новый знак будет иметь номер 6.22 и его необязательно привязывать к знакам «Ограничение скорости». Дизайн новой таблички еще не представлен, но исходя из того, что знак принадлежит к категории информационных, скорее всего, это будет прямоугольная синяя табличка.

Если Росстандарт оперативно внесет коррективы в ГОСТ 52289–2019, то новые знаки появятся уже в апреле текущего года. В ГИБДД считают, что новые поправки помогут сократить избыточность дорожных знаков.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы подтвердили, что старые таблички, которые установлены под каждой камерой, будут демонтированы. Расположение камер можно будет узнать в навигаторе и на сайте ГИБДД.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Гоша19.03.2020 01:25
5
Молодцы, конечно, а чего на границе России просто знак не поставить и все и не париться.
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В российских городах уберут знаки «Фотовидеофиксация», оставят один новый — на въезде
{{material_126705}}Вне населенных пунктов новый знак будут устанавливать за 150–300 метров до начала зоны контроля. В городе ограничатся одним — на въезде. Таким образом, из городов исчезнут старые указатели. Как пишет издание Коммерсантъ, московские власти уже заявили, что сразу, как станет возможно, уберут все старые таблички с улиц, оставив только новые на въезде в Москву.Новый знак будет иметь номер 6.22 и его необязательно привязывать к знакам «Ограничение скорости». Дизайн новой таблички еще не представлен, но исходя из того, что знак принадлежит к категории информационных, скорее всего, это будет прямоугольная синяя табличка.Если Росстандарт оперативно внесет коррективы в ГОСТ 52289–2019, то новые знаки появятся уже в апреле текущего года. В ГИБДД считают, что новые поправки помогут сократить избыточность дорожных знаков.В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы подтвердили, что старые таблички, которые установлены под каждой камерой, будут демонтированы. Расположение камер можно будет узнать в навигаторе и на сайте ГИБДД.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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