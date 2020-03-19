19 марта 2020, 00:15
В российских городах уберут знаки «Фотовидеофиксация», оставят один новый — на въезде
- 340
- 1
- 0
Фото: из открытых источников
В проекте изменений ПДД говорится о том, что вскоре все дорожные камеры будут обозначаться новым информационным знаком. Привычную табличку «Фотовидеофиксация» заменит большой прямоугольный указатель.
Ранее мы писали
Многодетные семьи могут получить льготы на дороге. В ближайшее время стартует эксперимент. На парковках крупных ...Читать далее
Новый знак будет иметь номер 6.22 и его необязательно привязывать к знакам «Ограничение скорости». Дизайн новой таблички еще не представлен, но исходя из того, что знак принадлежит к категории информационных, скорее всего, это будет прямоугольная синяя табличка.
Если Росстандарт оперативно внесет коррективы в ГОСТ 52289–2019, то новые знаки появятся уже в апреле текущего года. В ГИБДД считают, что новые поправки помогут сократить избыточность дорожных знаков.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы подтвердили, что старые таблички, которые установлены под каждой камерой, будут демонтированы. Расположение камер можно будет узнать в навигаторе и на сайте ГИБДД.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Комментарии пользователей
Гоша19.03.2020 01:25
Молодцы, конечно, а чего на границе России просто знак не поставить и все и не париться.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
ПОМОГИТЕ-НАЙТИ-КПП-ДЕРВЕЙС-АВРОРУ
Я просто не понимаю за что мы платим такие суммы, если у нас нет дорог по ктороым можно передвигаться без риска. Да и не важно сколько л.с. у тебя под капотом, всеравно ты вынужден соблюдать скоростной режим и дороги все разбитые. Остается только пересесть на велосипеды. В Москве, Чечне, Ингушетии за ...
Ребят, мне одному это одно место напоминает или нет? Не, конечно, можно представить, что это яблоко... Но чего-то не туда они идут, не туда. Дизайнера на мыло. Действительно бобер какой-то, а хищный спортивный автомобиль
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве