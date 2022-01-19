19 января 2022, 17:39
В российских грузовиках станет меньше китайского
Автозавод «Урал» в Миассе наладит собственное производство современных грузовых мостов. Проект потребует почти 3 млрд рублей инвестиций, а на предприятии появится более сотни новых рабочих мест.
Дарья Климова Фото: Урал
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Общая стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд рублей. По информации сайта Wroom.ru, благодаря новой линии по выпуску ведущих мостов и передних осей, на заводе появится более сотни новых рабочих мест. Производство планируют запустить в 2023 году. Мосты будут выпускать не только для грузовиков «Урал», но и для других производителей, например, для КамАЗа, который тоже закупает китайские мосты HanDe.
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