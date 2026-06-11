РЖД пересмотрели подход к плацкартным вагонам, сделав ставку на комфорт и приватность

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 июня 2026, 19:12

В российских поездах появились новые плацкартные вагоны без верхних полок

В российских поездах появились новые плацкартные вагоны без верхних полок

РЖД пересмотрели подход к плацкартным вагонам, сделав ставку на комфорт и приватность

В российских поездах появились новые плацкартные вагоны без верхних полок

РЖД запускает обновленные плацкартные вагоны с акцентом на комфорт и личное пространство. Новая компоновка без верхних полок и современные инженерные решения могут изменить привычный опыт дальних поездок по России.

РЖД запускает обновленные плацкартные вагоны с акцентом на комфорт и личное пространство. Новая компоновка без верхних полок и современные инженерные решения могут изменить привычный опыт дальних поездок по России.

Масштабная модернизация плацкартных вагонов в России выходит на новый уровень: РЖД полностью отказались от верхних полок, обеспечив комфорт и конфиденциальность пассажиров. Теперь в каждом вагоне стало заметно просторнее, привычные двухъярусные конструкции уступили место современным решениям для хранения багажа и отдыха.

Вместо 54 мест теперь только 36, но каждый пассажир получает на 40% больше личного пространства. Это не только позволяет избежать споров за место под лавками, но и даёт возможность спокойно перекладывать вещи на новые вместительные полки. Интерьер, выполненный в спокойных тонах, напоминает бизнес-отели: эргономичная мебель, декоративные элементы, шторки для приватности и качественная шумоизоляция. Для отделки использованы сертифицированные материалы, отвечающие требованиям пожарной безопасности и экологии.

В новых вагонах внедрены современные системы вентиляции, светодиодное освещение с регулировкой наклона, усиленные багажные полки и улучшенная шумоизоляция. Каждое место защищено от постороннего света и шума, что особенно важно для тех, кто предпочитает читать, работать или смотреть фильмы в дороге. Стоимость билета в плацкарте начинается от 1100 рублей, в купе — от 5000 рублей, при этом сохраняются скидки для льготников и бонусные программы для постоянных клиентов.

С отказом от верхних полок мы придерживаемся нового стандарта взаимоотношений между пассажирами: теперь все места равнозначны по уровню комфорта. Новый дизайн и эргономика создают атмосферу, приближенную к купейному вагону, а безопасность соответствует современным требованиям. Процесс обновления включает полную замену старых элементов, установку новых технических систем и обязательную проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию.

Введение новых плацкартных вагонов — это не просто смена планировки, а часть стратегии РЖД по повышению качества сервиса. Это решение может изменить восприятие железнодорожных перевозок в России, сделав их более удобными и привлекательными для широких масс. Судя по представленным данным, модернизация затрагивает не только комфорт, но и безопасность, экологичность и доступность, что особенно актуально на фоне роста внутреннего туризма и стремления к качественным транспортным услугам.

РЖД уже рассматривает расширение маршрутов с такими вагонами, а также внедрение Wi-Fi, USB-розеток, климат-контроля, семейных купе и бизнес-секций. По мнению экспертов, этот формат может стать стандартом для сети дальних поездов в ближайшие годы. Для сравнения: опыт эксплуатации Haval Jolion, описанный в материале о поездке в российской глубинке - подробности испытаний и выводы владельца .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Симферополь Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться