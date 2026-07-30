В РЖД пересмотрели подход к плацкартным вагонам, сделав ставку на комфорт и приватность пассажиров

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 09:25

В российских поездах появились плацкартные вагоны нового типа без верхних полок

В российских поездах появились плацкартные вагоны нового типа без верхних полок

В РЖД пересмотрели подход к плацкартным вагонам, сделав ставку на комфорт и приватность пассажиров

В российских поездах появились плацкартные вагоны нового типа без верхних полок

В России стартовала масштабная модернизация плацкартных вагонов: теперь пассажиров ждут новые компоновки без верхних полок, больше личного пространства и современные инженерные решения. Это может изменить привычный опыт дальних поездок и задать новый стандарт комфорта на железных дорогах.

В России стартовала масштабная модернизация плацкартных вагонов: теперь пассажиров ждут новые компоновки без верхних полок, больше личного пространства и современные инженерные решения. Это может изменить привычный опыт дальних поездок и задать новый стандарт комфорта на железных дорогах.

В российских поездах дальнего следования начинается переходный этап: плацкартные вагоны нового поколения теперь совершенно лишены привычных полок. Вместо двухъярусной схемы, теперь пассажирам предлагаются просторные зоны. Количество мест в вагоне сократилось с 54 до 36, а личное пространство увеличилось почти на 40%. Это решение не только меняет отношение к поездкам, но и снижает конкуренцию за лучшие места.

Вместо стандартных конструкций появились современные системы хранения багажа, эргономичные зоны для отдыха и мягкие спинки - практически передвижные бизнес-отели. Интерьер выполнен в спокойных тонах, а для отделки использованы сертифицированные материалы, соответствующие требованиям пожарной безопасности и экологичности. Каждое место оборудовано шторками для приватности и улучшенной шумоизоляции - это особенно оценят те, кто в пути работает или отдыхает.

В новых вагонах установлены современные системы вентиляции, светодиодное освещение с регулировкой освещения, усиленные багажные полки и дополнительная шумоизоляция. Теперь споры о месте для вещей под лавками остались в прошлом: полки стали вместительнее, а личные вещи располагаются удобно. Стоимость билета в обновленном плацкарте стартует от 1100 рублей, в купе - от 5000 рублей. Все места теперь равнозначны по удобству, что снижает напряжение между пассажирами.

Модернизация затрагивает не только комфорт, но и безопасность, экологичность и доступность. Процесс обновления включает в себя полную замену старых элементов, установку новых технических систем и обязательную проверку оборудования перед запуском. По мнению экспертов, такой подход может изменить восприятие дальних поездок и стать новым стандартом для российских железных дорог. В последние годы внутренний туризм в России стабильно растет, сохраняется спрос на качественные транспортные услуги.

РЖД уже рассматривает расширение маршрутов с такими вагонами, а также внедрение дополнительных опций: Wi-Fi, USB-розеток, климат-контроля, семейных купе и бизнес-секций. Такая форма может стать стандартом для всей сети дальних поездов в последующие годы. На фоне этих изменений растет интерес к новым транспортным решениям, что подтверждается и другими сегментами рынка: в материале о Belgee X50+ и Changan CS35PLUS подробно разбираются различия современных моделей - подробности сравнения комплектаций и опций .

Новые плацкартные вагоны разрабатываются с учетом современных требований эргономики и безопасности, а также ориентированы на повышение привлекательности железнодорожных перевозок для внутреннего туризма. Введение таких решений может стать шагом к формированию нового стандарта качества на российских железных дорогах, особенно на фоне растущей конкуренции с другими видами транспорта.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Владимир Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться