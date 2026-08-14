Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 09:34

В российских поездах тестируют капсульные вагоны с индивидуальными местами

В российских поездах тестируют капсульные вагоны с индивидуальными местами

РЖД и «Трансмашхолдинг» представили макет капсульного вагона: 56 мест, широкие полки и обеззараживание воздуха

В российских поездах тестируют капсульные вагоны с индивидуальными местами

В России разрабатывают капсульные вагоны для пассажирских поездов: каждое место станет отдельной капсулой с индивидуальным столиком, шторкой и розеткой. Это решение может повлиять на комфорт и приватность в дальних поездках, а также задать новый стандарт для железнодорожных перевозок.

В России разрабатывают капсульные вагоны для пассажирских поездов: каждое место станет отдельной капсулой с индивидуальным столиком, шторкой и розеткой. Это решение может повлиять на комфорт и приватность в дальних поездках, а также задать новый стандарт для железнодорожных перевозок.

Железнодорожные перевозки в России могут получить новый импульс благодаря появлению капсульных вагонов. Такой формат уже давно популярен в некоторых странах Азии, а теперь его адаптируют под российские реалии. В новых вагонах каждое место будет представлять собой отдельную капсулу с индивидуальным пространством, что может существенно повысить уровень комфорта для пассажиров.

В макете, который разработали РЖД и «Трансмашхолдинг», предусмотрено 56 мест. Каждое из них шире стандартного спального на 28 см и длиннее на 73 см, а спинка и отдельная шторка обеспечивают приватность и защиту от света и шума. Внутри капсулы есть собственный столик, USB-розетка, подсветка и место для ручной клади. Для велосипедов и крупного багажа предусмотрены отдельные отсеки, что особенно актуально для путешественников с нестандартным багажом.

Важной особенностью новых вагонов станет система обеззараживания воздуха и воды, что отвечает современным требованиям безопасности и гигиены. По задумке разработчиков, такие меры позволят сделать поездки не только более комфортными, но и безопасными для здоровья.

Если сравнивать с привычными купе и плацкартом, капсульные вагоны могут предложить больше личного пространства и приватности, что особенно важно для длительных маршрутов. При этом количество мест в вагоне остается достаточно высоким, чтобы сохранить экономическую эффективность перевозок.

Внедрение капсульных вагонов может стать заметным шагом вперед для российских железных дорог. В последние годы спрос на индивидуальные решения и повышенный комфорт в транспорте только растет. Подобные инновации могут привлечь новых пассажиров, а также повысить лояльность постоянных клиентов. Важно отметить, что капсульные вагоны уже успешно используются в Японии и некоторых европейских странах, где они доказали свою востребованность среди путешественников, ценящих личное пространство и современные удобства.

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