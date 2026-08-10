Права вместе с аттестатом: в школы планируют вернуть полноценный курс автодела с практикой

В российских школах могут появиться уроки вождения: что обсуждают эксперты

В Общественной палате России предложили вернуть в школы двухлетний курс по автоделу с практикой вождения. Если инициативу поддержат, выпускники смогут получать права вместе с аттестатом. Почему эта идея вызывает споры и как она может повлиять на безопасность на дорогах - разбираемся, что стоит за предложением и какие нюансы часто игнорируют.

В Общественной палате России предложили вернуть в школы двухлетний курс по автоделу с практикой вождения. Если инициативу поддержат, выпускники смогут получать права вместе с аттестатом. Почему эта идея вызывает споры и как она может повлиять на безопасность на дорогах - разбираемся, что стоит за предложением и какие нюансы часто игнорируют.

Вопрос о возвращении в российские школы полноценного курса по автоделу с практическим обучением вновь оказался в центре внимания. Для многих автомобилистов эта инициатива может стать настоящим прорывом: если проект будет одобрен, выпускники смогут получать водительские права одновременно с аттестатом о среднем образовании. Это не только сэкономит время, но и позволит усилить соблюдение требований безопасности среди молодых водителей.

Как сообщает «Российская газета», с данным предложением выступил заместитель председателя Общественной палаты России Владислав Гриб. Он считает, что возвращение двухлетней программы по автоделу, включающей теорию и практику, поможет сформировать у школьников ответственное отношение к управлению транспортом. По его мнению, такой курс может стать одним из самых востребованных и популярных среди старшеклассников, а также повысить общий уровень безопасности на дорогах.

Гриб отмечает, что большинство школ уже располагают подходящими площадками для практических занятий, что позволит реализовать проект без значительных дополнительных затрат. Кроме того, он предполагает, что раннее обучение позволит снизить количество происшествий не только на дорогах, но и с использованием электросамокатов, которые в последние годы стали частой причиной инцидентов.

Интересно, что подобная практика уже существовала в СССР: в 1970-х годах старшеклассников обучали вождению на базе автопарков и с опытными инструкторами. Затем программа быстро распространилась по всей стране и пользовалась популярностью среди молодежи. Сегодня, когда число дорожно-транспортных происшествий с участием молодых водителей остается высоким, возвращение такого курса выглядит своевременной мерой.

Инициатива Общественной палаты может стать основой для формирования новой культуры вождения среди молодежи. По данным экспертов, раннее обучение правилам дорожного движения и практическим навыкам управления транспортом позволяет снизить риск возникновения аварийных ситуаций на 10–15%. Важно отметить, что подобные программы требуют не только материально-технической базы, но и квалифицированных преподавателей, а также четких учебных планов, соответствующих действующим стандартам образования. В случае успеха выпускники смогут выходить во взрослую жизнь уже со сформированными навыками безопасного вождения, что особенно актуально на фоне роста количества автомобилей и усложнения дорожного движения.

В ходе очередного обсуждения новых подходов к обучению водителей стоит помнить, что вопросы получения и равенства прав в России регулярно вызывают споры. Например, недавно рассматривались случаи, когда Верховный суд отменял решения о недостаточности водительских удостоверений из-за ошибок в документах — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о судебных тонкостях возврата прав .