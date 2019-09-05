5 сентября 2019, 07:42
В российском офисе Chery произошли кадровые перестановки
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Пресс-служба АО «Чери Автомобили Рус» сообщила о кадровых изменениях в руководстве компании. Директором компании назначен Владимир Шмаков. Он сменил на этом посту Геннадия Павлова, который перешел на должность председателя совета директоров компании.
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Новым директором АО «Чери Автомобили Рус» назначен Владимир Шмаков, который до недавнего времени занимал должность финансового директора компании. Господин Шмаков имеет высшее экономическое образование и ученую степень кандидата экономических наук. В автомобильном бизнесе он работает с 1999 года. На протяжении этих 20 лет господин Шмаков входил в состав высшего руководства ряда официальных дилеров, например, Citroen, Chery, Daimler Chrysler, Honda, Volkswagen и ЗАЗ. В АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков работает с февраля 2012 года.
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Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
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