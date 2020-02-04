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4 февраля 2020, 17:45

В российском подразделении MAN новый руководитель

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Фото: electrive.net
С февраля 2020 года генеральным директором «МАН Трак энд Бас Рус» назначен Ян Айхингер. Он сосредоточится на построении партнерских взаимоотношений с клиентами и внедрении новой стратегии на российском рынке.
В российском подразделении MAN новый руководитель

Фото: пресс-служба MAN

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ООО «МАН Трак энд Бас РУС» - это 100% дочернее предприятие MAN Truck & Bus AG и главный импортер грузовиков и автобусов MAN в Россию. На посту генерального директора Ян Айхингер продолжит реализовывать новую стратегию Simplifying Business, представленную осенью 2018 года. Компания создает новые современные решения с учетом индивидуальных потребностей клиентов, помогающие им сделать бизнес более простым, прибыльным, стабильным и инновационным.

Ян Айхингер родился в 1968 году в Штутгарте (Германия). Более 25 лет он проработал в области коммерческого транспорта в различных международных компаниях по всему миру, включая Саудовскую Аравию, ЮАР, Великобританию и Германию. До назначения в Россию занимал пост вице-президента по вопросам товарного маркетинга автобусного направления в компании MAN Truck & Bus SE в Мюнхене.

По словам самого господина Айхингера, он уже успел познакомиться с коллективом российского представительства и убедился, что здесь работают необычайно талантливые, квалифицированные, энергичные и профессиональные люди. Компания продолжит курс на укрепление партнерских отношений с клиентами, комплексно помогая каждому из них в построении собственной простой и эффективной бизнес-модели.

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В российском подразделении MAN новый руководитель
{{material_126659}}ООО «МАН Трак энд Бас РУС» - это 100% дочернее предприятие MAN Truck & Bus AG и главный импортер грузовиков и автобусов MAN в Россию. На посту генерального директора Ян Айхингер продолжит реализовывать новую стратегию Simplifying Business, представленную осенью 2018 года. Компания создает новые современные решения с учетом индивидуальных потребностей клиентов, помогающие им сделать бизнес более простым, прибыльным, стабильным и инновационным.Ян Айхингер родился в 1968 году в Штутгарте (Германия). Более 25 лет он проработал в области коммерческого транспорта в различных международных компаниях по всему миру, включая Саудовскую Аравию, ЮАР, Великобританию и Германию. До назначения в Россию занимал пост вице-президента по вопросам товарного маркетинга автобусного направления в компании MAN Truck & Bus SE в Мюнхене.По словам самого господина Айхингера, он уже успел познакомиться с коллективом российского представительства и убедился, что здесь работают необычайно талантливые, квалифицированные, энергичные и профессиональные люди. Компания продолжит курс на укрепление партнерских отношений с клиентами, комплексно помогая каждому из них в построении собственной простой и эффективной бизнес-модели.
2020-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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