4 февраля 2020, 17:45
В российском подразделении MAN новый руководитель
- 108
- 0
Фото: electrive.net
С февраля 2020 года генеральным директором «МАН Трак энд Бас Рус» назначен Ян Айхингер. Он сосредоточится на построении партнерских взаимоотношений с клиентами и внедрении новой стратегии на российском рынке.
Фото: пресс-служба MAN
Ранее мы писали
Компания MAN стала генеральным партнером фестиваля SPbTransportFest, который прошел в Петербурге в конце мая ...Читать далее
Ян Айхингер родился в 1968 году в Штутгарте (Германия). Более 25 лет он проработал в области коммерческого транспорта в различных международных компаниях по всему миру, включая Саудовскую Аравию, ЮАР, Великобританию и Германию. До назначения в Россию занимал пост вице-президента по вопросам товарного маркетинга автобусного направления в компании MAN Truck & Bus SE в Мюнхене.
По словам самого господина Айхингера, он уже успел познакомиться с коллективом российского представительства и убедился, что здесь работают необычайно талантливые, квалифицированные, энергичные и профессиональные люди. Компания продолжит курс на укрепление партнерских отношений с клиентами, комплексно помогая каждому из них в построении собственной простой и эффективной бизнес-модели.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Айдар, проверь форсунки, , может и они создать вибрацию.проверено и исправлено.
хотелось почитать отзывы по MAN 12.224
как откинуть кабину
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве