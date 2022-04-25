В Россию будут возить автомобили без согласия брендов: список
Аналогичным образом планируют ввозить комплектующие к ним, а также автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania и промышленное оборудование Caterpillar, Siemens. Сроки начала параллельного импорта пока никто назвать не берется. Сначала надо отработать альтернативные схемы и маршруты транспортировки.
В марте - апреле 2022 года ряд брендов заявили о своем уходе из России, но власти нашли возможность ввозить товары и без их согласия. Также в список Минпромторга попали смартфоны и электроника, одежда, меха, текстиль, парфюмерия. Однако в перечне нет ювелирных украшений и мебели, поскольку они не имеют стратегического значения, и отечественные производители смогут заполнить эту нишу самостоятельно.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 1 399 000 РMazda 6 2014 в Москве
- 1 050 000 РFord Escape 2010 в Москве
- 3 285 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 2 390 000 РVolkswagen Touran 2017 в Москве
- 1 445 000 РVolkswagen Touareg 2008 в Москве
- 2 270 000 РHonda Pilot 2012 в Москве
- 1 050 000 РToyota Prius 2007 в Москве
- 6 630 000 РMercedes V-класс 2018 в Москве
- 1 790 000 РToyota Camry 2012 в Москве
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