В Россию едет флагманский китайский кроссовер с автопилотом
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Российским покупателям предложат версию с новейшим 2,0-литровым турбомотором Blue Whale собственной разработки компании. Агрегат способен переваривать 92-й бензин и развивает 226 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, доступных уже при 1 900 об/мин. Максимальная тяга достигает 380 Нм. Двигатель работает в паре с с 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Привод может быть передним или полным Nextrac от BorgWarner.
В списке оснащения значится автопилот или система «интеллектуального управления», как ее называют в Changan. Качество ее работы высоко оценили эксперты международного конкурса World Intelligent Driving Challenge, присудив кроссоверу первое место. Ожидается, что первые кроссоверы Changan Uni-K появятся в салонах российских дилеров в начале декабря 2021 года.
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