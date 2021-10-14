В Россию едет новый 5-метровый китайский кроссовер: подробности и сроки начала продаж
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
В основе флагмана лежит платформа с несущим кузовом и поперечным расположением двигателя, передняя подвеска – McPherson, задняя – многорычажная. Колеса диаметром 20 дюймов, а дорожный просвет – 200 мм. Моторная гамма для России пока держится в секрете. У себя на родине, в Китае, кроссовер оснащается с бензиновыми турбочетверками TGDI объемом 1,6 литра (197 л.с.) и 2,0 литра (254 л.с.). Оба двигателя работают в паре с «роботом» с двумя сцеплениями. Для топовых версий доступен полный привод.
В оснащение входит «кожаный» салон, трехзонный климат-контроль, обогрев и вентиляция передних сидений, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, проекционный экран, камеры кругового обзора, аудиосистема Sony, панорамная крыша с люком. Продажи новинки стартуют до конца 2021 года. Стоить Exeed VX будет примерно на 20% дороже нынешнего Cheryexeed TXL, цены которого сейчас варьируются в диапазоне от 2,3 до 2,5 млн рублей.
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