В Россию едет новый огромный китайский кроссовер размером с Toyota Highlander
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Габаритные размеры кроссовера Exeed VX: длина – 4 970 мм, ширина – 1 940 мм, высота – 1 788 мм, колесная база – 2 900 мм. Дорожный просвет – 200 мм. Какие двигатели предложат российским покупателям, пока неясно. В Китае кроссовер оснащается на выбор турбомоторами 1,6 литра (197 л.с.) и 2,0 литра (254 л.с.). Оба работают в паре с 7-ступенчатым «роботом». Автомобили с 254-сильным агрегатом имеют опциональный полный привод. На китайском рынке Exeed VX стоит от 170 тысяч юаней или порядка 1,9 млн рублей в пересчете по курсу.
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