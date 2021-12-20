В Россию едет новый стильный и мощный кроссовер Audi: известны комплектация и цена
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Но главное отличие скрывается под капотом. Стандартный 3,0-литровый турбомотор TSFI форсировали до 354 л.с. и 500 Нм. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода quattro c самоблокирующимся межосевым дифференциалом На разгон с места до «сотни» Audi SQ5 Sportback тратит 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В России модель доступна только с бензиновым мотором, тогда как европейским покупателям предложили дизельную версию с агрегатом мощностью 341 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 700 Нм.
В базовую комплектацию входят трехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель Audi Virtual Cockpit Plus, аудиосистема с 10 динамиками, медиасистема с сенсорным дисплеем и возможностью подключения смартфона, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, система бесключевого доступа, сервопривод пятой двери, а также два дополнительных USB-порта для задних пассажиров и адаптивная S-пневмоподвеска. Цены начинаются от 6 578 500 рублей. Для сравнения «некупеобразный» Audi SQ5 стоит от 6 230 000 рублей, а «обычный» Audi Q5 Sportback с бензиновым мотором на 249 сил – от 5 207 500 рублей.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий