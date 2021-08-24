В Россию едет новый стильный кроссовер Chevrolet: комплектации и цена
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Габаритные размеры Chevrolet Trailblazer: длина – 4 413 мм, ширина – 1 808 мм, высота – 1 668 мм, колесная база – 2 640 мм, а дорожный просвет – 194 мм. Под капотом трудится безальтернативный 1,3-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. Он работает в паре с вариатором или 9-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 9,2 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,5 литра на 100 км.
В состав базового оснащения входят шесть подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема, тканевый салон, подогрев передних сидений и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Такие кроссоверы можно заказать только с передним приводом. На следующем уровне LT появляется полный привод, отделанные кожзамом сидения, рейлинги на крыше, задний парктроник, кнопка запуска двигателя и система бесключевого доступа.
Комплектация Activ отличается двухцветной окраской кузова с хромированными акцентами, комбинированной отделкой сидений, климат-контролем с ионизатором, медиасистемой с 8-дюймовым тачскрином и комплексом систем безопасности. Топовую версию RS можно узнать по радиаторной решетке в стиле Chevrolet Camaro, 18-дюймовым колесным дискам и контрастной красной прострочке сидений.
- 1 349 000 РChevrolet TrailBlazer 2013 в Москве
- 1 366 000 РChevrolet TrailBlazer 2013 в Москве
- 1 220 000 РChevrolet TrailBlazer 2014 в Москве
- 1 500 000 РChevrolet TrailBlazer 2014 в Москве
- 1 287 000 РChevrolet TrailBlazer 2013 в Москве
- 550 000 РChevrolet TrailBlazer 2003 в Москве
- 1 299 000 РChevrolet TrailBlazer 2013 в Москве
- 790 000 РChevrolet TrailBlazer 2006 в Москве
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