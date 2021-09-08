В Россию едет новый стильный кросс-универсал: известна цена
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Его габаритная длина составляет 4 780 мм, дорожный просвет – 174 мм, а багажник в стандартном положении вмещает 639 литров. При сложенных сидениях второго ряда объем полезного пространства возрастает до 1 769 литров. Универсалы будут поставлять с безальтернативной связкой мощного 2,0-литрового бензинового турбомотора (220 л.с.), 7-ступенчатого «робота» DSG и полного привода 4Motion с муфтой на задней оси.
Для своей нишевой модели Volkswagen подготовил богатое оснащение: трехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, 8-дюймовый экран медиасистемы, электропривод передних сидений, обогрев всех сидений и руля, светодиодные фары, электрообогрев лобового стекла, камера заднего вида, парктроники «по кругу», сервопривод пятой двери, 18-дюймовые колеса и адаптивная подвеска DCC. В качестве опции можно заказать панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, матричные фары и многое другое.
Стоить Volkswagen Passat Alltrack будет минимум 3 697 000 рублей. Дилеры уже принимают предварительные заказы. Для сравнения полноприводный Volvo V60 Cross с мотором мощностью 249 л.с. и 8-диапазонным «автоматом» стоит от 3 499 000 рублей, а Subaru Outback нового поколения со 188-сильным двигателем и вариатором – от 3 869 000 рублей.
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