Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

18 ноября 2025, 09:52

В Россию хлынул рекордный поток подержанных иномарок за последние 25 лет

Японцы и корейцы наступают: почему россияне массово скупают автомобили с пробегом

В Россию хлынул рекордный поток подержанных иномарок за последние 25 лет

Российский авторынок переживает настоящий бум. Импорт машин с пробегом достиг пика. Цифры октября поражают воображение. Основной поток идет из Азии. Люди спешат совершить покупку. Узнайте главные причины этого явления.

Осень 2025 года ознаменовалась беспрецедентным событием на российском автомобильном рынке. В октябре в страну было ввезено почти 60 тысяч легковых автомобилей с пробегом, а точнее - 59,9 тысячи единиц. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Динамика роста впечатляет: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился на 55%, а относительно сентября текущего года - на 24%. Это свидетельствует о небывалом ажиотаже в сегменте подержанных машин.

География поставок довольно четко очерчена - основную роль играют азиатские страны. Безоговорочным лидером остается Япония, на долю которой пришлось более трети всего импорта (35,3%). Именно японские бренды пользуются наибольшей популярностью у россиян, а самой востребованной маркой стала Toyota. Интересно, что модельным лидером октября оказался компактвэн Honda Freed. Второе место в списке стран-поставщиков занимает Южная Корея с долей 23%, а замыкает тройку лидеров Китай, который активно наращивает свое присутствие и уже занимает 17,6% рынка. В пятерку также вошли страны-посредники - Грузия (10,2%) и Беларусь (6,1%).

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, которые спровоцировали такой резкий всплеск активности. Во-первых, это устойчивый и высокий спрос на автомобили в целом, который не могут удовлетворить поставки новых машин из-за ограниченного предложения и высоких цен. Во-вторых, импортеры и покупатели стремятся успеть заключить сделки до грядущего повышения утилизационного сбора, которое затронет и сегмент подержанных автомобилей. Этот фактор создает дополнительное давление на рынок и заставляет многих форсировать покупку.

Как пишет «Российская Газета», эта тенденция накладывается на общую картину вторичного рынка в стране. В октябре он также показал рост как в месячном, так и в годовом исчислении. При этом на внутреннем рынке перепродаж лидерство по-прежнему удерживает отечественная Lada, а самой популярной моделью остается классическая «семерка» - ВАЗ-2107. Таким образом, пока одни россияне ищут доступные варианты за рубежом, другие продолжают доверять проверенным временем отечественным автомобилям.

Упомянутые марки: Toyota, KIA, Hyundai, Chery, Geely
