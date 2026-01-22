Какие автомобили до 160 л.с. стали доступнее — сенсация или подвох?

В Россию массово завозят новые Toyota, Volkswagen и Audi с выгодным утильсбором

В 2026 году российский рынок удивил новыми моделями. Дилеры расширили ассортимент авто до 160 л.с. Льготный утильсбор снизил цены. Какие машины появились и что изменилось - подробности в материале.

В 2026 году российский автомобильный рынок переживает заметные перемены. После введения новых правил расчета утилизационного сбора, которые теперь учитывают не только объем двигателя, но и мощность, дилеры и частные продавцы начали активно расширять предложение машин с моторами до 160 л.с. Именно такие автомобили попадают под льготный утильсбор, что сразу же отразилось на их стоимости. В результате в автосалонах появились свежие модели, которые еще недавно казались недоступными.

Среди главных новинок - кроссоверы, седаны и хэтчбеки от известных мировых брендов. По информации Autonews, в Россию начали поступать партии автомобилей Toyota, Kia, Audi, Volkswagen, Renault Samsung и других марок. Причем речь идет не только о привычных комплектациях, но и о гибридных версиях, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экономичным и экологичным решениям.

Например, Kia KX1 с 1,4-литровым мотором на 100 л.с. и автоматической коробкой вновь появился в продаже после ажиотажного спроса в прошлом году. Дилеры быстро сориентировались и возобновили поставки, а цена в 2,6 млн рублей выглядит весьма конкурентоспособно на фоне других предложений.

Не менее интересна ситуация с Audi Q2 L. Гибридный кроссовер с 1,5-литровым двигателем и мощностью ровно 160 л.с. теперь доступен по цене 4,45 млн рублей. Примечательно, что стоимость осталась на уровне прошлого года, несмотря на все экономические пертурбации. Это редкий случай стабильности на рынке, где цены обычно только растут.

Renault Samsung QM6 - еще один неожиданный гость. Под этим именем в Южной Корее выпускают хорошо знакомый россиянам Renault Koleos. Теперь эти автомобили можно встретить на площадках Владивостока, а при желании - заказать доставку в любой регион страны. Мотор на 144 л.с., вариатор и передний привод - классика для тех, кто ценит комфорт и надежность.

Volkswagen Tharu из Китая вернулся в Россию в новой комплектации Moon. За 3,16 млн рублей покупатель получает не только современный дизайн, но и богатый набор опций: светодиодная оптика, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка, а также круиз- и климат-контроль. Это предложение явно рассчитано на тех, кто не готов идти на компромиссы.

В ближайшее время ожидается старт продаж обновленной Toyota Corolla с гибридной силовой установкой (1,8 литра, 140 л.с.). Пока цены не объявлены, но интерес к модели уже подогрет: дилеры принимают заказы, а первые машины вот-вот появятся в шоурумах.

Subaru Crosstrek, исчезнувший из российских автосалонов в прошлом году, теперь снова доступен для заказа напрямую из Японии. Первые экземпляры уже отправлены в логистику, и вскоре поклонники марки смогут оценить обновленный кроссовер с 2-литровым мотором на 152 л.с. и полным приводом.

Hyundai Casper - еще одна новинка из Кореи. Ожидается, что цена составит около 2,2 млн рублей, но точные цифры станут известны позже. Уже сейчас во Владивостоке принимают заказы на этот компактный и экономичный автомобиль.

Volkswagen Golf также вернулся на российский рынок. В салонах Fresh Auto теперь можно приобрести хэтчбек в комплектации Pro за 4,118 млн рублей. Машина оснащена камерой заднего вида, навигацией, видеорегистратором, парктрониками и системой «старт-стоп» - полный набор для современных водителей.

Все эти изменения стали возможны благодаря реформе утилизационного сбора. Теперь автомобили с мощностью до 160 л.с. получают ощутимую налоговую льготу, что делает их более доступными для покупателей. Дилеры не скрывают: спрос на такие машины растет, а конкуренция между брендами только усиливается.

Однако не все так однозначно. Некоторые эксперты отмечают, что новые правила могут привести к дефициту определенных моделей, ведь производители будут стремиться выпускать автомобили именно с моторами до 160 л.с., чтобы попасть под льготы. Это может сказаться на разнообразии рынка и доступности более мощных версий.

Тем не менее, для большинства россиян такие перемены - скорее плюс. Возможность приобрести свежий автомобиль по более привлекательной цене, да еще и с современными технологиями, выглядит заманчиво. Остается только следить за развитием ситуации и ждать новых сюрпризов от автодилеров.