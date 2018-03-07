7 марта 2018, 19:32

В Россию попадут 16 мощных Porsche 911 GT3 RS

Porsche показала в Женеве свой самый мощный спорткар, оснащенный атмосферным двигателем. Обновленный Porsche 911 GT3 RS с 520-сильным мотором успевает разогнаться до «сотни» за 3,2 секунды. Автомобиль выпустят ограниченным тиражом. Квоты по странам уже распределены. России достанется 16 спорткаров.
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  В Россию попадут 16 мощных Porsche 911 GT3 RS Porsche 911 В Россию попадут 16 мощных Porsche 911 GT3 RS Porsche 911 В Россию попадут 16 мощных Porsche 911 GT3 RS Porsche 911 В Россию попадут 16 мощных Porsche 911 GT3 RS Porsche 911 В Россию попадут 16 мощных Porsche 911 GT3 RS
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Под капотом Porsche 911 GT3 RS 4-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 520 лошадиных сил, который может разгонять 1,5-тонный автомобиль до 312 км/ч. Мотор работает в паре со специально откалиброванным для новинки 7-ступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями.

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В начале февраля компания допустила утечку официальных фотографий, поэтому внешность спорткара для нас не стала сюрпризом. Инженеры Porsche основательно поработали над аэродинамикой 911 GT3 RS. Автомобиль получил массивное антикрыло, эргономичные воздуховоды, а его конструкцию максимально облегчили за счет использования карбона. Пакет Weissach предлагает дополнительно уменьшить массу, заменив кузовные панели и некоторые элементы шасси. Минимальный вес суперкара составляет 1 430 килограмм.

Производство обновленного Porsche 911 GT3 RS стартует в апреле на заводе в Германии. Но заказать спорткар можно уже сейчас. Российским дилерам выделили всего 16 экземпляров. Базовая стоимость начинается от 13,1 млн рублей. По слухам, модель будет последним атмосферным 911 GT3. Поэтому со временем ее стоимость может только возрастать. 
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Обсуждение на форуме (1)
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3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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В Россию попадут 16 мощных Porsche 911 GT3 RS
Под капотом Porsche 911 GT3 RS 4-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 520 лошадиных сил, который может разгонять 1,5-тонный автомобиль до 312 км/ч. Мотор работает в паре со специально откалиброванным для новинки 7-ступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями.{{material_122471}}В начале февраля компания допустила утечку официальных фотографий, поэтому внешность спорткара для нас не стала сюрпризом. Инженеры Porsche основательно поработали над аэродинамикой 911 GT3 RS. Автомобиль получил массивное антикрыло, эргономичные воздуховоды, а его конструкцию максимально облегчили за счет использования карбона. Пакет Weissach предлагает дополнительно уменьшить массу, заменив кузовные панели и некоторые элементы шасси. Минимальный вес суперкара составляет 1 430 килограмм.Производство обновленного Porsche 911 GT3 RS стартует в апреле на заводе в Германии. Но заказать спорткар можно уже сейчас. Российским дилерам выделили всего 16 экземпляров. Базовая стоимость начинается от 13,1 млн рублей. По слухам, модель будет последним атмосферным 911 GT3. Поэтому со временем ее стоимость может только возрастать. 
2018-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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