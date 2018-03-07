7 марта 2018, 19:32
В Россию попадут 16 мощных Porsche 911 GT3 RS
Porsche показала в Женеве свой самый мощный спорткар, оснащенный атмосферным двигателем. Обновленный Porsche 911 GT3 RS с 520-сильным мотором успевает разогнаться до «сотни» за 3,2 секунды. Автомобиль выпустят ограниченным тиражом. Квоты по странам уже распределены. России достанется 16 спорткаров.
Под капотом Porsche 911 GT3 RS 4-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 520 лошадиных сил, который может разгонять 1,5-тонный автомобиль до 312 км/ч. Мотор работает в паре со специально откалиброванным для новинки 7-ступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями.
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Производство обновленного Porsche 911 GT3 RS стартует в апреле на заводе в Германии. Но заказать спорткар можно уже сейчас. Российским дилерам выделили всего 16 экземпляров. Базовая стоимость начинается от 13,1 млн рублей. По слухам, модель будет последним атмосферным 911 GT3. Поэтому со временем ее стоимость может только возрастать.
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
На фотографии нет ни одного из названных
Переехал жить в Котельники и неделю назад, пьяный мужик въехал в мою машину, поцарапал дверь и бампер ( Начал искать и узнавать у знакомых про автосервисы которые занимаются кузовным ремонтом. Сам нашел три варианта куда можно было поехать, один из знакомых подсказал про сервис FasPlus он как раз был ...
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