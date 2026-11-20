В РФ привезли необычные грузовики JAC, которым не страшны запреты в больших городах

В октябре дилеры получили 30 шасси JAC N90X 2026 года выпуска. В поставке есть короткобазная версия полной массой 9030 кг и вариант на 7950 кг. Эта разница важна для перевозчиков с городскими маршрутами и объемными грузами.

В октябре дилеры получили 30 шасси JAC N90X 2026 года выпуска. В поставке есть короткобазная версия полной массой 9030 кг и вариант на 7950 кг. Эта разница важна для перевозчиков с городскими маршрутами и объемными грузами.

Первые короткобазные JAC N90X 2026 года выпуска отправились дилерам в Красноярск, Новосибирск и Москву. В октябрьскую поставку вошли 30 шасси из Китая: пять машин полной массой 9030 кг и еще 25 на 7950 кг.

Версию на 9030 кг представили в мае 2025 года. Тогда в Россию привезли пробную партию из 10 автомобилей с изотермическими фургонами, которую почти сразу передали клиентам. Положительные отзывы и новые заказы убедили дистрибьютора продолжить официальные поставки. Повлияло и сокращение запасов техники на складах.

У N90X кабина от 12-тонной модели N120X и двигатель Cummins объемом 4,5 л. Максимальный крутящий момент составляет 540 Н·м при 1100-1800 об/мин. По данным дистрибьютора, подобный запас момента важен при полной загрузке и на гористой местности.

Шасси различаются полной массой и колесной базой: доступны короткий и средний варианты, а также длинный. Кабину можно выбрать со спальным местом или без него. В интерьере 2026 года появились монитор на центральной консоли с камерой заднего вида, сиденья другой формы с новой обивкой и подогрев водительского сиденья.

Разная полная масса рассчитана на разные условия работы. Версия на 7950 кг уступает в грузоподъемности, зато стоит доступнее и сохраняет преимущества 9-тонной модели. Подобный вариант запрашивали перевозчики, которым не нужна полная масса 9 тонн: например, коммунальные службы и компании, работающие со сборными или объемными, но нетяжелыми грузами.

Еще один аргумент в пользу версии на 7950 кг - городские ограничения для грузовиков полной массой свыше 8 тонн. Дистрибьютор приводит в пример Санкт-Петербург. Машины уже распределили между дилерами в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Новосибирске и Кемерове. Почти все шасси готовят для конкретных заказчиков.

Около 80% покупателей таких автомобилей выбирают изотермические фургоны, чтобы развозить продукты и промышленные товары из распределительных центров по городу и пригородам. Средний маршрут составляет 300-400 км. Востребованы и бортовые платформы, в том числе с краном-манипулятором. Шасси покупают и коммунальные предприятия: им нужны компактные машины для объемного, но нетяжелого оборудования.

Среди партнеров по надстройкам - АМЗ и ЦТТМ. С «Джак Автомобиль» в этом направлении работают также «Медкомплекс», «Рустрак», «Феникс» и СПМ. Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 200 тыс. км пробега, цена шасси начинается от 5 100 000 рублей. По программе JAC Finance производитель предоставляет субсидию до 500 000 рублей. Ее размер зависит от условий сделки.

По данным регистраций за девять месяцев 2026 года, 9-тонная модель занимает третье место в сегменте грузовиков полной массой от 7,5 до 9 тонн. Лидирует ГАЗ 4х2. Доля JAC составила 7%: 217 из 2 992 зарегистрированных машин. На N90 приходится около 25% продаж «Джак Автомобиль».

В 2027 году дистрибьютор намерен ввозить N90X поэтапно и следить за спросом. Руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей «Джак Автомобиль» Денис Снеговский связывает новые поставки с признаками восстановления спроса на 9-тонники. По его оценке, сейчас рынок активнее выбирает 12-тонные машины: на них можно перевозить больше груза, не попадая под действие системы «Платон».