7 декабря 2017, 12:19
В Россию прибудет самый бюджетный в мире автомобиль
Московская компания «Ист Вест Моторс», российский поставщик продукции индийского производителя Bajaj, сообщила о том, что вскоре в нашу страну очередная прибудет партия микроавтомобилей Qute, оснащённых обогревателем и настоящими боковыми стеклами вместо сворачивающихся полиэтиленовых занавесок.
Стоимость усовершенствованной версии специально для «холодной» России пока что неизвестна, но прежняя, стандартная, модификация продавалась на на нашем авторынке за 250-330 тыс. рублей, тогда как в Индии она не превышает цены топового смартфона (примерно 700 долларов США по текущему курсу рупии).
За дополнительную плату российский покупатель сможет получить дверной замок водительской двери, отопительный прибор и воздушные дефлекторы в салоне. В движение Bajaj Qute приводит одноцилиндровый моторчик с отдачей всего 13 л.с. и рабочим объёмом 216 кубических сантиметров. Максимальный крутящий момент малыша – всего 19 Нм. В качестве трансмиссии применена 6-ступенчатая МКПП. Максимальная скорость – 70 км/ч.
Кстати, с момента своего основания компания Bajaj Auto, несмотря на название, не производила автомобили, а занималась выпуском и реализацией мотоциклов и трехколесной техники – моторикш и мотогрузовичков, весьма популярных на рынках Юго-Восточной Азии. И лишь в 2012 году фирма представила первый собственный квадрицикл (именно с буквой «и» в середине – новый термин, обозначающий полностью закрытый квадроцикл) Bajaj Qute.
Примечательно, что в самой Индии Qute оказался вне закона: в местных «Единых правилах для самодвижущихся транспортных средств» (Central Motor Vehicle Rules) вообще отсутствует категория «квадрициклы». Поэтому до сих пор индийцы поставляли машинку только на экспорт: в Бангладеш, Гондурас, Сомали и еще с десяток стран, включая Россию.
Но недавно индийское министерство дорожного транспорта и автострад опубликовало проект поправки к вышеупомянутым «Единым правилам», допускающую эксплуатацию и продажу квадрициклов.
Кстати, по словам, представителя «Ист Вест Моторс», все поставленные в нашу страну микроавтомобили разошлись без остатка (при этом он отказался назвать количество распроданных «Квайтов», ссылаясь на коммерческую тайну).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Добрый день! Посоветуйте пжл, что лучше брать новую машину или б/ у? для того, чтоб набраться опыта? Права у меня давно есть, но вот машину только в этом году решила взять. Если б/ у расматривать, то мазду 3 (2013-2014г) хотется, ну а если новую, то хендай солярис рестайлинг
Я нет, у меня права просрочены и машины нет. Пока как то так.
А их и раньше не было, средний ресурс мотора 300-400 тыс., просто у японских машин когда то сервисная книжка было расписана для обслуживания до миллиона километров от сюда этот миф.
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