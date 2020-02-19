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19 февраля 2020, 06:59

В Россию приедет новая Hyundai Creta

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Фото: indianautosblog.com
В 2021 году на российском рынке должна появиться новая версия Hyundai Creta. Для того, чтобы сохранить стоимость кроссовера на уровне 1 млн рублей, к нам, предположительно, привезут индийский вариант, где его называют Venue.
В Россию приедет новая Hyundai Creta

Фото: indianautosblog.com

В Россию приедет новая Hyundai Creta

Фото: indianautosblog.com

В Россию приедет новая Hyundai Creta

Фото: indianautosblog.com

В Россию приедет новая Hyundai Creta

Фото: indianautosblog.com

В Россию приедет новая Hyundai Creta

Фото: indianautosblog.com

В Россию приедет новая Hyundai Creta

Фото: indianautosblog.com

В Россию приедет новая Hyundai Creta
В Россию приедет новая Hyundai Creta
В Россию приедет новая Hyundai Creta
В Россию приедет новая Hyundai Creta
В Россию приедет новая Hyundai Creta
В Россию приедет новая Hyundai Creta
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В следующем году россиянам предложат удешевленный вариант народного кроссовера Hyundai Creta. Как пишет издание «За рулем», чтобы сохранить ценовую политику, нам достанется упрощенная индийская версия. Китайская Creta российскому потребителю не по карману.

Кузов новой Hyundai Creta для китайского и индийского рынков практически идентичен. А вот интерьер индийской версии значительно беднее. Например, у китайской модели консоль представляет собой вертикальный экран с тачскрином, с помощью которого можно управлять климатической системой. На глянцевом центральном тоннеле расположены подстаканники и шайба выбора режимов движения. У индийской Creta небольшой экран, ниже которого расположены обычные кнопки управления, а центральный тоннель выполнен из недорогого пластика.

Официальных данных о том, какая версия появится в России у корейских дилеров в следующем году нет. Но, как показывает практика, модели для российского и китайского рынков всегда отличаются. Возможно, третью версию Hyundai Creta для наших соотечественников немного приукрасят, но она не будет дотягивать до китайского уровня.

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Где это 203мм на Х-лайне?! И нет системы предупреждения фронтальных столкновений! Путаете покупателей!!!
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В Россию приедет новая Hyundai Creta
{{material_128628}}В следующем году россиянам предложат удешевленный вариант народного кроссовера Hyundai Creta. Как пишет издание «За рулем», чтобы сохранить ценовую политику, нам достанется упрощенная индийская версия. Китайская Creta российскому потребителю не по карману.Кузов новой Hyundai Creta для китайского и индийского рынков практически идентичен. А вот интерьер индийской версии значительно беднее. Например, у китайской модели консоль представляет собой вертикальный экран с тачскрином, с помощью которого можно управлять климатической системой. На глянцевом центральном тоннеле расположены подстаканники и шайба выбора режимов движения. У индийской Creta небольшой экран, ниже которого расположены обычные кнопки управления, а центральный тоннель выполнен из недорогого пластика.Официальных данных о том, какая версия появится в России у корейских дилеров в следующем году нет. Но, как показывает практика, модели для российского и китайского рынков всегда отличаются. Возможно, третью версию Hyundai Creta для наших соотечественников немного приукрасят, но она не будет дотягивать до китайского уровня.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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