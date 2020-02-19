19 февраля 2020, 06:59
В Россию приедет новая Hyundai Creta
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Фото: indianautosblog.com
В 2021 году на российском рынке должна появиться новая версия Hyundai Creta. Для того, чтобы сохранить стоимость кроссовера на уровне 1 млн рублей, к нам, предположительно, привезут индийский вариант, где его называют Venue.
Фото: indianautosblog.com
Фото: indianautosblog.com
Фото: indianautosblog.com
Фото: indianautosblog.com
Фото: indianautosblog.com
Фото: indianautosblog.com
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Кузов новой Hyundai Creta для китайского и индийского рынков практически идентичен. А вот интерьер индийской версии значительно беднее. Например, у китайской модели консоль представляет собой вертикальный экран с тачскрином, с помощью которого можно управлять климатической системой. На глянцевом центральном тоннеле расположены подстаканники и шайба выбора режимов движения. У индийской Creta небольшой экран, ниже которого расположены обычные кнопки управления, а центральный тоннель выполнен из недорогого пластика.
Официальных данных о том, какая версия появится в России у корейских дилеров в следующем году нет. Но, как показывает практика, модели для российского и китайского рынков всегда отличаются. Возможно, третью версию Hyundai Creta для наших соотечественников немного приукрасят, но она не будет дотягивать до китайского уровня.
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