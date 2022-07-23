В Россию приехал новый легкий грузовик. Озвучены цены

Российскому потребителю доступны две модификации с двухместной кабиной - DFA1030S-1 (от 1 690 000 рублей) и DFA1030S-2 (от 1 829 000 рублей) полной массой 2490 кг и 3490 кг соответственно. 2,5-тонную версию также можно приобрести в комплектном исполнении с цельнометаллической бортовой платформой размерами 3400х1920х355 мм. Стоимость - 1 790 000 руб.

Комплектация одна – Comfort: регулируемое по высоте рулевое колесо, кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев водительского сиденья, иммобилайзер, система «ЭРА-Глонасс» и аудиосистема с двумя динамиками и разъемом AUX. Фары головного света - галогеновые, ходовые огни - светодиодные, противотуманные фары предусмотрены как впереди, так и сзади.

Габариты грузовичка: 5430х1945х2046 мм, колесная база - 2800 мм. Модификация DFA1030S-1 грузоподъемностью 570 кг не попадает под ограничения, введенные в Москве на проезд в центр, а также имеет право въезда в отдельные районы, относящиеся к так называемому «грузовому каркасу».

Captain-T оснащается рядным четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2237 куб. см («Евро-5»). Двигатель развивает 128 л.с. при 3000 об/мин и 315 Нм крутящего момента, доступного с 2000 об/мин. Агрегат снабжен непосредственным впрыском с общей рампой, сажевым фильтром и нейтрализатором отработавших газов.

Дизелю аккомпанирует 5МКПП в паре с сухим однодисковым сцеплением. В главной паре использован гипоидный редуктор с передаточным отношением 4,875:1. Передняя и задняя подвески выполнены по зависимой схеме на продольных рессорах, что обеспечивает надежность автомобиля при полной нагрузке и простоту обслуживания. Спереди - дисковые механизмы, на задней оси – барабанные.

Предусмотрены ABS и система курсовой устойчивости ESC. Рулевое управление – реечное с ГУР. Шины имеют размерность 185R15LT, на задней оси - двускатная ошиновка.

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