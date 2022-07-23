В Россию приехал новый легкий грузовик. Озвучены цены
Российскому потребителю доступны две модификации с двухместной кабиной - DFA1030S-1 (от 1 690 000 рублей) и DFA1030S-2 (от 1 829 000 рублей) полной массой 2490 кг и 3490 кг соответственно. 2,5-тонную версию также можно приобрести в комплектном исполнении с цельнометаллической бортовой платформой размерами 3400х1920х355 мм. Стоимость - 1 790 000 руб.
Комплектация одна – Comfort: регулируемое по высоте рулевое колесо, кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев водительского сиденья, иммобилайзер, система «ЭРА-Глонасс» и аудиосистема с двумя динамиками и разъемом AUX. Фары головного света - галогеновые, ходовые огни - светодиодные, противотуманные фары предусмотрены как впереди, так и сзади.
Габариты грузовичка: 5430х1945х2046 мм, колесная база - 2800 мм. Модификация DFA1030S-1 грузоподъемностью 570 кг не попадает под ограничения, введенные в Москве на проезд в центр, а также имеет право въезда в отдельные районы, относящиеся к так называемому «грузовому каркасу».
Captain-T оснащается рядным четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2237 куб. см («Евро-5»). Двигатель развивает 128 л.с. при 3000 об/мин и 315 Нм крутящего момента, доступного с 2000 об/мин. Агрегат снабжен непосредственным впрыском с общей рампой, сажевым фильтром и нейтрализатором отработавших газов.
Дизелю аккомпанирует 5МКПП в паре с сухим однодисковым сцеплением. В главной паре использован гипоидный редуктор с передаточным отношением 4,875:1. Передняя и задняя подвески выполнены по зависимой схеме на продольных рессорах, что обеспечивает надежность автомобиля при полной нагрузке и простоту обслуживания. Спереди - дисковые механизмы, на задней оси – барабанные.
Предусмотрены ABS и система курсовой устойчивости ESC. Рулевое управление – реечное с ГУР. Шины имеют размерность 185R15LT, на задней оси - двускатная ошиновка.
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22.07.2022, 16:30
EXEED КЛЮЧАВТО Пулково открылся в Санкт-Петербурге
15 июля 2022 года в КЛЮЧАВТО стартовали продажи автомобилей китайского премиального бренда EXEED в Санкт-Петербурге. Это уже третий дилерский центр марки в портфеле автохолдинга.Читать далее
-
22.07.2022, 15:59
6 проблем при покупке автомобиля за границей
С прекращением официальных поставок новых автомобилей в России активизировались «серые» дилеры. Спрос на их услуги нынешней весной вырос вдвое по сравнению с 2021 годом. Новые машины за границей стоят существенно дешевле, чем у российских дилеров, а выбор моделей и комплектаций – богаче. Но, как и в любом деле, имеются свои подводные камни.Читать далее
-
22.07.2022, 14:59
АвтоВАЗ отгрузит дилерам 800 новеньких Lada Vesta NG
Дилеры Lada должны получить Lada Vesta в рестайлинговом варианте. Всего к отгрузке подготовили 800 автомобилей в разных типах кузова: седан и Cross-седан, а также универсал SW и SW Cross.Читать далее
-
22.07.2022, 13:26
Toyota разобрала по винтинку внедорожник с пробегом 1,6 млн км, чтобы построить новый
Компания Toyota при разработке новых автомобилей учится на собственных ошибках. Она подарила новый пикап Tundra в обмен на аналогичный 2007 года выпуска с пробегом более 1 млн миль (1,6 млн км). Затем инженеры полностью разобрали автомобиль, чтобы выявить его слабые места.Читать далее
-
22.07.2022, 12:58
В России заканчиваются новые автомобили
Большинство российских автозаводов простаивают с марта, а поставки готовых автомобилей приостановлены из-за санкций. Дилеры медленно, но верно распродают складские запасы. Новых машин практически не осталось. Склады и терминалы опустели.Читать далее
-
22.07.2022, 11:30
Посмотрите на первый автомобиль без руля за 2 млн рублей
Китайская компания Baidu представила беспилотный автомобиль Apollo RT шестого поколения. В 2023 году он поступил на службу в такси. Стоимость автомобиля удалось существенно снизить, теперь он стоит сопоставимо с обычной машиной. Это позволит компании поставить такси-сервисам десятки тысяч беспилотников по всему Китаю.Читать далее
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