28 мая 2019, 20:33
В Россию приехала самая доступная версия Chery Tiggo 7
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В салонах российских дилеров появились кроссоверы Chery Tiggo 7 в базовой комплектации Sport. Автомобиль с 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л.с. стоит от 1 199 900 рублей.
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Интересно, что самый доступный в России Chery Tiggo 7 оснащен топовым 152-сильным турбомотором, тогда как более «богатые» комплектации довольствуются 2,0-литровым атмосферным агрегатом мощностью 122 л.с. Учитывая традиционное недоверие, с которым российские покупатели относятся к китайским турбомоторам, в Chery постарались максимально снизить стоимость таких автомобилей. Для этого пришлось максимально упростить оснащение.
В итоге, Chery Tiggo 7 в комплектации Sport получил механическую КПП вместо вариатора, простенький кондиционер вместо климат-контроля, тканевый салон и руль без кожаной оплетки, а от «зимнего пакета» остался только обогрев передних сидений. У таких кроссоверов две подушки безопасности, нет передних парктроников, системы кругового обзора и атмосферной подсветки салона. Зато сохранился 9-дюймовый экран медиасистемы, задние датчики парковки и камера заднего вида, светодиодные ходовые огни и 18-дюймовые двухцветные легкосплавные диски.
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Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
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