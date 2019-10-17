17 октября 2019, 00:59
В Россию привезли 10 эксклюзивных Audi RS5 Sportback
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Фото: Audi
Российские дилеры начали продажи 450-сильного лифтбека Audi RS5 Sportback. Пока к нам привезли только 10 автомобилей, окрашенных в фирменные RS-цвета. Цены стартуют с отметки в 7 770 000 рублей.
Фото: Audi
Под капотом RS5 Sportback расположилась 2,9-литровая «турбошестерка» TFSI с двумя турбокомпрессорами, выдающая 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Аналогичным агрегатом оснащается Porsche Panamera. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач tiptronic и системой постоянного полного привода quattro с межосевым дифференциалом. Разгон с места до «сотни» занимает у лифтбека Audi 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/час.
В салоне о принадлежности к «заряженной» серии свидетельствуют надписи на ковриках, ремни безопасности с красными акцентами, кожаные спортивные сидения и руль. В список базового оснащения входит трехзонный «климат», электропривод пятой двери, 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen.
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Отзывы по теме
Так и не доехал до нас пятидверный спортбек, до сих пор в салонах только купе предлагают за 5,5 миллионов. А ведь в России пятидверки всегда продаются резвее, чем классические купе, так что здесь маркетологи Ауди явно ошиблись с приоритетами.
Даже страшно подумать, сколько такое чудо технической мысли стоить может. И 450 лошадей - это круто, а еще на сотню больше - вообще огонь! Жаль, негде у нас им всем разгуляться.
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
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