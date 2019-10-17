Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 октября 2019, 00:59

В Россию привезли 10 эксклюзивных Audi RS5 Sportback

  • 785
  • 0
Фото: Audi
Российские дилеры начали продажи 450-сильного лифтбека Audi RS5 Sportback. Пока к нам привезли только 10 автомобилей, окрашенных в фирменные RS-цвета. Цены стартуют с отметки в 7 770 000 рублей.
В Россию привезли 10 эксклюзивных Audi RS5 Sportback

Фото: Audi

Audi RS5
Выпускается с 2010 г.
Новый 5 540 000 Р
Отзывов: 1
«Заряженный» Audi RS5 Sportback дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке еще весной 2018 года. Дизайн пятидверного лифтбека выполнен в духе одноименного купе: крупные воздухозаборники, массивные колесные арки, карбоновая отделка боковых зеркал, 19-дюймовые диски и внушительные овальные патрубки выпускной системы.

Под капотом RS5 Sportback расположилась 2,9-литровая «турбошестерка» TFSI с двумя турбокомпрессорами, выдающая 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Аналогичным агрегатом оснащается Porsche Panamera. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач tiptronic и системой постоянного полного привода quattro с межосевым дифференциалом. Разгон с места до «сотни» занимает у лифтбека Audi 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/час.

В салоне о принадлежности к «заряженной» серии свидетельствуют надписи на ковриках, ремни безопасности с красными акцентами, кожаные спортивные сидения и руль. В список базового оснащения входит трехзонный «климат», электропривод пятой двери, 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
450-сильная Audi RS5 Sportback доедет до России
Так и не доехал до нас пятидверный спортбек, до сих пор в салонах только купе предлагают за 5,5 миллионов. А ведь в России пятидверки всегда продаются резвее, чем классические купе, так что здесь маркетологи Ауди явно ошиблись с приоритетами.
Семен
ABT выпустило купе на базе Audi RS5
Даже страшно подумать, сколько такое чудо технической мысли стоить может. И 450 лошадей - это круто, а еще на сотню больше - вообще огонь! Жаль, негде у нас им всем разгуляться.
Михей
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ауди
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие китайские вседорожники до 1 миллиона рублей
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Audi RS5
Объявления о продаже Audi RS5
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Россию привезли 10 эксклюзивных Audi RS5 Sportback
{{model_no_show_2968}}«Заряженный» Audi RS5 Sportback дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке еще весной 2018 года. Дизайн пятидверного лифтбека выполнен в духе одноименного купе: крупные воздухозаборники, массивные колесные арки, карбоновая отделка боковых зеркал, 19-дюймовые диски и внушительные овальные патрубки выпускной системы.Под капотом RS5 Sportback расположилась 2,9-литровая «турбошестерка» TFSI с двумя турбокомпрессорами, выдающая 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Аналогичным агрегатом оснащается Porsche Panamera. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач tiptronic и системой постоянного полного привода quattro с межосевым дифференциалом. Разгон с места до «сотни» занимает у лифтбека Audi 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/час.В салоне о принадлежности к «заряженной» серии свидетельствуют надписи на ковриках, ремни безопасности с красными акцентами, кожаные спортивные сидения и руль. В список базового оснащения входит трехзонный «климат», электропривод пятой двери, 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen.
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Вологда Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.