В Россию привезли новые японские минивэны Nissan NV200 с мотором как у Весты

В России появились два японских праворульных Nissan NV200. В Новосибирске за машину просят 3,1 млн рублей, в Хабаровске - 3,6 млн рублей. Обе версии получили двигатель HR16DE и вариатор.

В России появились два японских праворульных Nissan NV200. В Новосибирске за машину просят 3,1 млн рублей, в Хабаровске - 3,6 млн рублей. Обе версии получили двигатель HR16DE и вариатор.

Разница между двумя предложениями составляет 500 тысяч рублей. В Новосибирске машину оценили в 3,1 млн рублей, в Хабаровске за Nissan NV200 просят 3,6 млн. Оба автомобиля привезли из Японии и предлагают в состоянии новых. Праворульные NV200 Vanette поставляют в Россию по схеме индивидуального или параллельного импорта, без официальной дилерской сети Nissan, пишут Автоновости дня.

У хабаровского экземпляра двухрядный пятиместный салон. В оснащение входят сенсорная мультимедиа, цифровая панель приборов, камера заднего вида и кондиционер. Новосибирская машина получила электростеклоподъемники, парктроники, навигацию и камеру; в объявлении также указаны 15-дюймовые диски с зимней резиной.

Доплата за вариант из Хабаровска может объясняться компоновкой салона или состоянием автомобиля. Техническая база у двух машин одинаковая. Однако японская линейка NV200 Vanette включает коммерческие фургоны и пассажирские Vanette Wagon: грузовые исполнения бывают двухместными, пассажирские - пятиместными.

Nissan выпускает NV200 с мая 2009 года. Это компактный пятидверный автомобиль с боковыми сдвижными дверями; грузовое пространство двухместных версий может достигать примерно 4,1 м³.

Обе версии оснащены бензиновым атмосферным двигателем HR16DE объемом 1,6 литра и мощностью 113 л. с. Он работает с вариатором CVT, привод передний. На поздних переднеприводных версиях с июля 2021 года ставят Xtronic CVT с системой остановки двигателя на холостом ходу. Более ранние VM20 выпускались также с пятиступенчатой механической коробкой или четырехступенчатым автоматом, а полноприводная VNM20 сочетает электронно управляемый полный привод с четырехступенчатой автоматической трансмиссией. Этот мотор знаком российским автомобилистам по Nissan Qashqai, а также по Renault Logan, Sandero и Duster. Его ставили и на LADA Vesta с XRay. Запчасти для двигателя доступны, а особенности его обслуживания знакомы многим сервисам.

NV200 длиной около 4,4 метра сочетает пассажирский салон с возможностями грузового фургона. Японский Vanette имеет длину 4410 мм, ширину 1695 мм и колесную базу 2725 мм. Высота переднеприводного фургона составляет 1855 мм, полноприводного - 1885 мм, пассажирского Wagon - около 1850 мм. Минимальный радиус разворота - 5,2 м у переднеприводных вариантов и 5,4 м у полноприводной версии. Кресла второго и третьего рядов можно снять, освободив место для перевозки крупных вещей или животных. В салоне также предусмотрены встроенные полки и подстаканники.

Правый руль остается главным эксплуатационным ограничением. Вместе с вариатором он влияет на особенности управления и может сказаться на стоимости перепродажи автомобиля в России. Для сравнения: справочная цена NV200 Van в Японии начинается от 2 363 900 иен, пассажирского Wagon - от 2 580 600 иен.