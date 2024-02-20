В Россию привезли еще два китайских кроссовера: один стильный, другой вместительный. Сколько они стоят?

Габариты купе-кроссовера DFSK ix5: 4 685 мм в длину и 1 865 мм в ширину при колесной базе 2 790 мм. Под капотом трудится 1,5-литровая «турбочетверка» (137 л.с.) в паре с вариатором. На первом этапе новинку предложили в средней комплектации Premium по цене от 2 990 000 рублей. В оснащение входят 18-дюймовые колесные диски, 4 подушки безопасности, электрорегулировки кресла водителя, 10,25-дюймовый экран медиасистемы, система бесключевого доступа, электропривод двери багажника и панорамная крыша со сдвижным люком.

Семейный 3-рядный кроссовер DFSK ix7 имеет 4 930 мм в длину и 1 935 мм в ширину при колесной базе 2 810 мм. Под капот поместили 2,0-литровый турбомотор мощностью 231 л.с.. Он сочетается с классическим гидромеханическим «автоматом» и системой полного привода с имитацией блокировки дифференциала. Покупателям предложили богатую версию Journey по цене от 3 990 000 рублей. Здесь есть двухзонный «климат», панорамная сдвижная крыша, 12,3-дюймовый тачскрин медиасистемы и проекционный дисплей, адаптивные светодиодные фары и комплект продвинутых электронных помощников.

Фото: Dongfeng

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