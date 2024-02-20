В Россию привезли еще два китайских кроссовера: один стильный, другой вместительный. Сколько они стоят?
Фото: Dongfeng
Фото: Dongfeng
Фото: Dongfeng
Семейный 3-рядный кроссовер DFSK ix7 имеет 4 930 мм в длину и 1 935 мм в ширину при колесной базе 2 810 мм. Под капот поместили 2,0-литровый турбомотор мощностью 231 л.с.. Он сочетается с классическим гидромеханическим «автоматом» и системой полного привода с имитацией блокировки дифференциала. Покупателям предложили богатую версию Journey по цене от 3 990 000 рублей. Здесь есть двухзонный «климат», панорамная сдвижная крыша, 12,3-дюймовый тачскрин медиасистемы и проекционный дисплей, адаптивные светодиодные фары и комплект продвинутых электронных помощников.
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Ко Дню защитника Отечества редакция журнала 110km подготовила подборку бескомпромиссных машин, которые сейчас можно купить в России. Они просты в эксплуатации и ездят там, где дорог не было и в помине.Читать далее
-
20.02.2024, 16:16
Дерзкого москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток. Ночной дрифт на Дворцовой на глазах сотрудников ГИБДД попал на видео
Поездка на выходные в Санкт-Петербург закончилась для 19-летнего москвича неожиданным продолжением. Следующие пять суток он проведет в петербургском изоляторе временного содержания.Читать далее
-
20.02.2024, 15:28
Как идет подготовка к возобновлению производства Lada Largus. Первое официальное фото
В августе 2023 года в Тольятти собрали последние экземпляры Lada Largus, затем производственные линии начали переносить в Ижевск. Сейчас АвтоВАЗ опубликовал первое фото с конвейера.Читать далее
-
20.02.2024, 14:57
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Российский гонщик Клим Байков потратил несколько лет на то, чтобы превратить обычную вазовскую «пятерку» в идеальный гоночный болид. Результатом спортсмен остался доволен.Читать далее
-
20.02.2024, 13:03
Пожарные тушили Lada Priora в Кудрово. Их ждала жуткая находка
Во время тушения утреннего пожара на улице Столичной в Кудрово пожарные обнаружили в салоне автомобиля обгоревший труп мужчины. Полицейским удалось установить личность погибшего.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
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