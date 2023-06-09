В Россию привезли китайский аналог Toyota Camry: сколько стоит?

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Журналисты портала «Где и что» обнаружили на известных классифайдах объявления о продаже седанов Chery Arrizo 8, которые еще только собираются запустить на российский рынок. Официальные продажи должны стартовать в июне-июле нынешнего года. А пока машины возят по схеме параллельного импорта. Все автомобили оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 197 л.с. и роботизированной коробкой передач.

В списке базового оснащения значится подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов (ABS), бортовой компьютер, центральный замок, усилитель руля и иммобилайзер. Об остальном оборудовании не уточняется, но покупателям предлагают несколько автомобилей в разных комплектациях по цене 3 399 900 – 3 499 900 рублей. Все машины уже есть в наличии.

Упомянутые модели: Chery Arrizo 8

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