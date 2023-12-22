В Россию привезли «неубиваемый» рамный внедорожник Toyota: сколько он стоит?
Фото: Toyota
В списке штатного оснащения кожаный мульти-руль, полноценная мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, приборная панель с крупным монохромным экраном бортового компьютера и фирменный комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Стоит такой автомобиль 9,4 млн рублей.
Внедорожник Toyota 4Runner – постоянный участник разнообразных рейтингов самых надежных автомобилей. Недавно издание HotCars присудило ему первое место, начислив 87 баллов из 100 возможных. Вторую и третью строчки заняли гибридная и бензиновая Toyota Camry.
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Компания iSeeCars проанализировала рынок поддержанных автомобилей и назвала ТОП-10 моделей с самым длительным сроком эксплуатации. В список попали одни японские бренды.Читать далее
-
22.12.2023, 15:22
Почему покупатели выбирают автомобили Geely: результаты исследования
Российский офис китайской компании Geely решил выяснить, почему отечественные автомобилисты в свое время отдали предпочтение той или иной модели Geely.Читать далее
-
22.12.2023, 14:04
ДТП на набережной Петербурга попало на видео
Вечером 20 декабря на Петроградской набережной произошла рядовая, но очень типичная авария, которая попала на запись дорожной камеры. ДТП идеально укладывается в формулу «один летел, другой не смотрел».Читать далее
-
22.12.2023, 08:33
Хакер убедил чат-бот дилера продать ему Chevrolet Tahoe за 1 доллар
Чат-бот ChatGPT удивил мир своими возможностями. Он за считанные секунды помогает людям писать код, тексты и делать домашнее задание. Дилеры быстро освоили новую технологию, теперь ChatGPT общается онлайн с потенциальными клиентами автосалонов.Читать далее
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22.12.2023, 07:52
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