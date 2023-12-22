В Россию привезли «неубиваемый» рамный внедорожник Toyota: сколько он стоит?

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Журналисты издания «Автоновости дня» обнаружили внедорожники Toyota 4Runner сразу у двух крупных московских дилеров. Машины оснащены 4,0-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 273 л.с., классическим «автоматом» и «честным» полным приводом с понижающей передачей.

В списке штатного оснащения кожаный мульти-руль, полноценная мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, приборная панель с крупным монохромным экраном бортового компьютера и фирменный комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Стоит такой автомобиль 9,4 млн рублей.

Внедорожник Toyota 4Runner – постоянный участник разнообразных рейтингов самых надежных автомобилей. Недавно издание HotCars присудило ему первое место, начислив 87 баллов из 100 возможных. Вторую и третью строчки заняли гибридная и бензиновая Toyota Camry.

Упомянутые модели: Toyota 4 Runner

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