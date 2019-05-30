30 мая 2019, 15:01

В Россию привезли новую версию Suzuki SX4 для меломанов

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Российские дилеры Suzuki начали принимать заказы на кроссовер SX4 особой серии Tabi powered by Pioneer. Главная особенность новинки – аудиосистема Pioneer серии А, которая обеспечивает мощное сбалансированное звучание, не свойственное штатным системам. Квота для России – 50 автомобилей.
В Россию привезли новую версию Suzuki SX4 для меломанов
В Россию привезли новую версию Suzuki SX4 для меломанов
В Россию привезли новую версию Suzuki SX4 для меломанов
В Россию привезли новую версию Suzuki SX4 для меломанов
В Россию привезли новую версию Suzuki SX4 для меломанов
В Россию привезли новую версию Suzuki SX4 для меломанов
В Россию привезли новую версию Suzuki SX4 для меломанов
В Россию привезли новую версию Suzuki SX4 для меломанов
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Лимитированная серия SX4 Tabi powered by Pioneer основана на комплектации GLX с климат-контролем, медиасистемой и кнопкой запуска двигателя. Иероглиф Tabi, который стал логотипом новой версии, переводится с японского как «путешествие». Его изображение нанесено на кузов кроссовера и элементы интерьера. Кроссоверы Suzuki SX4 Tabi получили несколько полезных в путешествии аксессуаров: фирменную спортивную сумку, набор автомобилиста «Премиум» и адаптер для зарядки.

Автомобили эксклюзивной серии предлагаются в серебристом цвете, со спойлером и молдингами особой формы. Кроме того, кроссовер получил защиту картера двигателя, задние шумоизоляционные подкрылки и защитную сетку радиатора, а также оригинальные ворсовые коврики в салоне и багажнике.

Новая аудиосистема Pioneer серии А отличается уникальными динамиками особой конструкции. Спереди установлена компонентная акустика, а в задних дверях — коаксиальная. Это позволяет получить особое гармоничное звучание. Для российского рынка выделили только 50 экземпляров особой серии SX4 Tabi. Половина оснащена 1,6-литровым атмосферным двигателем (117 л.с.), а половина – 1,4-литровым турбомотором (140 л.с.) и системой полного привода. Цены обещают назвать позднее. Стандартный Suzuki SX4 в комплектации GLX стоит от 1 529 000 рублей.


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Форум Suzuki SX4
Цитата:| Кому: марина бери не пожалеешь
михаил
Тест-драйв Suzuki SX4: здравый компромисс
а чего в нем такого интересного? на бездорожье - никакой. динамики нет. Красоты особой тоже недостает. А про цену и говорить неудобноЦитата:| Кому: PDM
Saimaa
По городскому бездорожью
а где nissan juke, или он вне конкуренции) ) ) ...
жуке
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В Россию привезли новую версию Suzuki SX4 для меломанов
{{material_125557}}Лимитированная серия SX4 Tabi powered by Pioneer основана на комплектации GLX с климат-контролем, медиасистемой и кнопкой запуска двигателя. Иероглиф Tabi, который стал логотипом новой версии, переводится с японского как «путешествие». Его изображение нанесено на кузов кроссовера и элементы интерьера. Кроссоверы Suzuki SX4 Tabi получили несколько полезных в путешествии аксессуаров: фирменную спортивную сумку, набор автомобилиста «Премиум» и адаптер для зарядки.Автомобили эксклюзивной серии предлагаются в серебристом цвете, со спойлером и молдингами особой формы. Кроме того, кроссовер получил защиту картера двигателя, задние шумоизоляционные подкрылки и защитную сетку радиатора, а также оригинальные ворсовые коврики в салоне и багажнике.Новая аудиосистема Pioneer серии А отличается уникальными динамиками особой конструкции. Спереди установлена компонентная акустика, а в задних дверях — коаксиальная. Это позволяет получить особое гармоничное звучание. Для российского рынка выделили только 50 экземпляров особой серии SX4 Tabi. Половина оснащена 1,6-литровым атмосферным двигателем (117 л.с.), а половина – 1,4-литровым турбомотором (140 л.с.) и системой полного привода. Цены обещают назвать позднее. Стандартный Suzuki SX4 в комплектации GLX стоит от 1 529 000 рублей.
2019-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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