В Россию привезли новые кроссоверы Skoda за 3 млн рублей

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Небольшой кроссовер Kamiq серийно выпускается с июня 2019 года и является преемником модели Skoda Yeti. В его основе лежит тележка MQB-A0 с полузависимой задней подвеской и безальтернативным передним приводом. Габаритная длина Skoda Kamiq составляет 4 241 мм, ширина – 1 793 мм, высота – 1 531 мм, а колесная база – 2 651 мм. Объем багажника – 400 литров, но при сложенных спинках задних сидений возрастает до 1 395 литров.

Кроссоверы Kamiq привезли в Россию в топовой комплектации Style с 1,6-литровым «атмосферником» на 110 сил и 6-диапазонным «автоматом». Списке оснащения значатся задние парктроники и камера заднего вида, система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, круиз- и климат-контроль, светодиодные фары и рейлинги на крыше, электропривод водительского кресла и обогрев передних сидений, система Smart link + с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Стоит такой автомобиль чешской сборки 3 150 000 рублей, пишет Российская газета.

Фото: auto.ru

Упомянутые модели: Skoda Kamiq

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