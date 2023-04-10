В Россию привезли новые кроссоверы Skoda за 3 млн рублей
Кроссоверы Kamiq привезли в Россию в топовой комплектации Style с 1,6-литровым «атмосферником» на 110 сил и 6-диапазонным «автоматом». Списке оснащения значатся задние парктроники и камера заднего вида, система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, круиз- и климат-контроль, светодиодные фары и рейлинги на крыше, электропривод водительского кресла и обогрев передних сидений, система Smart link + с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Стоит такой автомобиль чешской сборки 3 150 000 рублей, пишет Российская газета.
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12.04.2023, 17:12
Omoda подняла цены на кроссоверы (прибавка ощутимая)
Китайская компания Omoda подняла цены на кроссовер Omoda C5. Модель подорожала на 2,6 – 3,3% во всех комплектациях или на 80 000 рублей. Базовый вариант теперь стоит минимум 2,5 млн рублей.Читать далее
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12.04.2023, 15:56
Кроссовер с тремя детьми улетел в кювет на «Скандинавии»: мать не справилась с управлением
Утром в среду, 12 апреля, на трассе «Скандинавия» произошла авария – кроссовер Renault Duster вылетел с дороги в кювет. В результате, мать и трое ее детей оказались в больнице.Читать далее
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12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
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12.04.2023, 14:13
Сейчас на рынке дефицит в 1 млн новых автомобилей: Китай нам поможет
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12.04.2023, 12:23
Как не допустить распространение ржавчины на автомобиле после зимы
Резкая смена температур в сочетании с осевшими на корпусе реагентами в состоянии нанести весной серьезный ущерб кузову автомобиля. Эксперты рассказали, как эффективно бороться с коррозией.Читать далее
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12.04.2023, 07:57
Названы самые узнаваемые автомобильные бренды: Tesla опередила Toyota
Компания American Trucks провела опрос среди американских автолюбителей и выяснила, логотипы каких брендов знают лучше всего. Результат оказался неожиданным. Немецкие бренды оказались более запоминающимися, чем японские, а Tesla опередила и Toyota, и Mercedes-Benz.Читать далее
-
12.04.2023, 17:12
Omoda подняла цены на кроссоверы (прибавка ощутимая)
Китайская компания Omoda подняла цены на кроссовер Omoda C5. Модель подорожала на 2,6 – 3,3% во всех комплектациях или на 80 000 рублей. Базовый вариант теперь стоит минимум 2,5 млн рублей.Читать далее
-
12.04.2023, 15:56
Кроссовер с тремя детьми улетел в кювет на «Скандинавии»: мать не справилась с управлением
Утром в среду, 12 апреля, на трассе «Скандинавия» произошла авария – кроссовер Renault Duster вылетел с дороги в кювет. В результате, мать и трое ее детей оказались в больнице.Читать далее
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
12.04.2023, 14:13
Сейчас на рынке дефицит в 1 млн новых автомобилей: Китай нам поможет
Президент Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, рассказал, почему нашествие китайских автомобилей на Россию – это хорошо для всех.Читать далее
-
12.04.2023, 12:23
Как не допустить распространение ржавчины на автомобиле после зимы
Резкая смена температур в сочетании с осевшими на корпусе реагентами в состоянии нанести весной серьезный ущерб кузову автомобиля. Эксперты рассказали, как эффективно бороться с коррозией.Читать далее
-
12.04.2023, 07:57
Названы самые узнаваемые автомобильные бренды: Tesla опередила Toyota
Компания American Trucks провела опрос среди американских автолюбителей и выяснила, логотипы каких брендов знают лучше всего. Результат оказался неожиданным. Немецкие бренды оказались более запоминающимися, чем японские, а Tesla опередила и Toyota, и Mercedes-Benz.Читать далее
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