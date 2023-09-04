В Россию привезли новый бюджетный кроссовер Toyota Frontlander: сколько он стоит?

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Модель Toyota Frontlander ориентирована на китайский рынок, ее сборка налажена на заводе GAC-Toyota, пишет портал njcar.ru . Габаритная длина кроссовера составляет 4 485 мм, ширина – 1 825 мм, высота – 1 620 мм, колесная база – 2 640 мм. От донора Frontlander отличает иная радиаторная решетка, новые бамперы и видоизмененная оптика. Но самое главное – японский производитель постарался максимально удешевить кроссовер без ущерба для функционала и безопасности.

Под капотом установлен 2,0-литровый «тойотовский» атмосферный двигатель мощностью 171 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом. В списке оснащения значится система стабилизации, круиз-контроль, медиасистема, камера заднего вида и парктроник, а также 17-дюймовые легкосплавные диски. В Россию Toyota Frontlander возят по схеме параллельного импорта. Цены начинаются от 2,6 млн рублей.

Упомянутые модели: Toyota Corolla Cross

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