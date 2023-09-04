В Россию привезли новый бюджетный кроссовер Toyota Frontlander: сколько он стоит?
Под капотом установлен 2,0-литровый «тойотовский» атмосферный двигатель мощностью 171 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом. В списке оснащения значится система стабилизации, круиз-контроль, медиасистема, камера заднего вида и парктроник, а также 17-дюймовые легкосплавные диски. В Россию Toyota Frontlander возят по схеме параллельного импорта. Цены начинаются от 2,6 млн рублей.
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Каждый год американский журнал Consumer Reports составляет список из десяти лучших автомобилей. В рейтинге учитывается безопасность, надежность, динамика и удовлетворенность владельцев.Читать далее
-
08.02.2023, 09:40
3 ярких японских кроссовера, которые появились в России благодаря параллельному импорту
Минувший 2022 год был непростым для отечественного авторынка. Крупнейшие мировые производители ушли из России и приостановили поставки новых автомобилей. Дилерам пришлось осваивать схему параллельного импорта.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
05.09.2023, 08:28
Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать
Усталость может стать причиной серьезного ДТП, поэтому пассажиры должны обращать внимание на состояние водителя и замечать первые признаки сонливости. Невнимательность может стоить им жизни.Читать далее
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