В Россию привезли новый стильный кроссовер: первый автосалон открылся в Челябинске
Фото: drive.ru
Фото: drive.ru
Фото: Skywell
Фото: Skywell
Фото: Skywell
Первыми ласточками будущей дилерской сети стали электрические кроссоверы молодой китайской марки Skywell. Модель ET5 представили летом прошлого года, а продажи в КНР начались минувшей осенью. Габаритные размеры Skywell ET5: длина – 4 698 мм, ширина – 1 908 мм, высота – 1 696 мм, колесная база – 2 800 мм. В Россию привезли версию с электромотором мощностью 204 л.с. и батареей с запасом хода свыше 400 километров. Базовая версия предварительно будет стоить от 3,6 млн рублей, а топовая – от 4,3 млн рублей. Пока с машинами можно «познакомиться» в шоуруме или взять тест-драйв. Реальные продажи начнутся летом 2022 года, после получения ОТТС.
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