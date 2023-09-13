В Россию привезли партию самых неубиваемых 3-рядных внедорожников в мире
Фото: Toyota
После введения санкций официальные поставки автомобилей Toyota в Россию приостановлены, и внедорожники Land Cruiser 300 попадают к нам обходными путями, главным образом – из Объединенных Арабских Эмиратов. Важная особенность таких машин – отсутствие штатной «печки» и мощный кондиционер. Покупателям предложили внедорожники с тремя разными моторами на выбор: 3,4-литровым бензиновым твин-турбо (415 л.с.), 4,0-литровым «атмосферником» (275 л.с.) или с турбодизелем (299 л.с.). Все автомобили оснащены автоматической коробкой передач и системой полного привода. Цены находятся в диапазоне от 10 до 17 млн рублей.
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-
12.05.2023, 15:23
3 самых надежных внедорожника с двигателями-миллионниками
Настоящие рамные внедорожники пользуются заслуженной у отечественных автомобилистов. Они востребованы на вторичном рынке невзирая на возраст. Эксперты выбрали три машины с самыми надежными моторами, которые при должном уходе могут отходить по миллиону километров без капремонта.Читать далее
-
07.04.2023, 13:23
3 рамных внедорожника, которые охотно покупают даже с большим пробегом
Рамные внедорожники пользуются заслуженным уважением у отечественных автомобилистов. Эти надежные и бескомпромиссные автомобили как нельзя лучше подходят для российских дорог.Читать далее
-
28.03.2023, 15:07
В Россию привезут иранскую копию внедорожника Hummer
Компания «Бест Моторс» планирует предложить российским покупателям не только легковушки, но и серьезные внедорожники: несколько пикапов на базе Nissan, а также армейский автомобиль в стиле американского «Хаммера».Читать далее
-
07.03.2023, 00:11
Когда хочется новый «Крузак», но денег нет: вариант за 500 000 рублей
В Китае умельцы построили на базе электрического гольф-кара Kuluze уменьшенную копию внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Фотографии быстро разлетелись по Сети, мало кого оставив равнодушным.Читать далее
-
16.02.2023, 11:54
Автомобили в России стали надежной инвестицией: итоги Residual value
Эксперты аналитического агентства «Автостат» опубликовали результаты очередного ежегодного исследования Residual value. Если раньше речь шла об автомобилях, которые медленнее теряют в цене, то сейчас все без исключения призеры стали только дороже.Читать далее
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