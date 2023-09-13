В Россию привезли партию самых неубиваемых 3-рядных внедорожников в мире

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Журналисты издания Daily-Motor.Ru обнаружили на классифайдах партию новеньких внедорожников Toyota Land Cruiser 300, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта. Не так давно авторитетное американское издание iSeeCars признало японский внедорожник самым надежным в мире среди 7-местных SUV. Эксперты присудили ему 9,8 балла из 10 возможных. По степени надежности Land Cruiser 300 опередил в 2023 году огромный внедорожник Toyota Sequoia (9,5) и кроссовер Honda Pilot (9,1).

После введения санкций официальные поставки автомобилей Toyota в Россию приостановлены, и внедорожники Land Cruiser 300 попадают к нам обходными путями, главным образом – из Объединенных Арабских Эмиратов. Важная особенность таких машин – отсутствие штатной «печки» и мощный кондиционер. Покупателям предложили внедорожники с тремя разными моторами на выбор: 3,4-литровым бензиновым твин-турбо (415 л.с.), 4,0-литровым «атмосферником» (275 л.с.) или с турбодизелем (299 л.с.). Все автомобили оснащены автоматической коробкой передач и системой полного привода. Цены находятся в диапазоне от 10 до 17 млн рублей.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р )

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